بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های عمرانی همدان، باید از محل مولدسازی، یعنی املاک مازاد دولتی، تأمین شود و بخشی از تعهد دولت در طرح‌های مسکن نیز از همین محل تأمین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمیدملانوری شمسی در کارگروه مولدسازی استان با بیان اینکه ادارات استان در این زمینه بسیج شده‌اند و املاک مازاد خود را معرفی کرده‌اند، گفت: به همه مدیران تأکید کرده‌ایم که املاک مازاد خود اعم از زمین و ساختمان را بررسی و معرفی کنند تا در دستور کار کارگروه مولدسازی قرار گیرد.

او افزود: در جلسه امروز نیز برخی املاک مربوط به نیرو‌های مسلح و ادارات تصویب شد که در مسیر کارشناسی و اقدامات اجرایی مولدسازی قرار می‌گیرند تا منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌ها تأمین شود.

استاندار در خصوص مسکن نیرو‌های مسلح که موضوع اصلی این جلسه هم بود گفت: در قالب مساکن سازمانی و ملکی، تصمیمات خوبی گرفته شده و طرح‌های نیرو‌های مسلح در فراجا و سپاه در سراسر استان آغاز شده و زمین‌ها تحویل داده شده است.

برخی طرح‌ها در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه شدند که در جلسه امروز بررسی و مقرر شد ظرف یکی دو هفته آینده بر اساس جلسات کارشناسی حل شود.