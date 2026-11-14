به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سعید موسوی افزود: بدنبال اعلام هواشناسی استان بدلیل فرونشینی هوای سرد افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای پرجمعیت دور از انتظار نبود.

وی ادامه داد: در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.