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معاون محیط زیست اداره کل محیط زیست آذربایجان غربی گفت: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای سطح شهر ارومیه وضعیت کیفیت هوا روز شنبه ۲۳ آبان ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سعید موسوی افزود: بدنبال اعلام هواشناسی استان بدلیل فرونشینی هوای سرد افزایش غلظت آلایندههای جوی در شهرهای پرجمعیت دور از انتظار نبود.
وی ادامه داد: در این شرایط افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج ازمنزل خودداری کنند و افراد دیگر باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.