مدیر عامل شرکت گاز لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز گفت:برای تأمین پایدار انرژی و بهره‌مندی همه مشترکان در فصل سرما ،همراهی مردم در مدیریت مصرف بهینه گاز ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حسین سپهوند گفت: با آغاز روزهای سرد سال و افزایش تدریجی مصرف گاز، مدیریت مصرف و صرفه‌جویی بیش از هر زمان دیگری برای تأمین پایدار انرژی و بهره‌مندی همه مشترکان ضرورت دارد.