ضرورت مدیریت مصرف گاز و صرفهجویی انرژی در لرستان
مدیر عامل شرکت گاز لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز گفت:برای تأمین پایدار انرژی و بهرهمندی همه مشترکان در فصل سرما ،همراهی مردم در مدیریت مصرف بهینه گاز ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛حسین سپهوند گفت: با آغاز روزهای سرد سال و افزایش تدریجی مصرف گاز، مدیریت مصرف و صرفهجویی بیش از هر زمان دیگری برای تأمین پایدار انرژی و بهرهمندی همه مشترکان ضرورت دارد.
مدیر عامل شرکت گاز لرستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف گاز با اصلاح الگوی مصرف افزود:در کنار مشارکت مردم، تمهیدات و برنامهریزی شرکت گاز برای مدیریت شبکه و تأمین پایدار گاز، با هدف عبور مطمئن از روزهای سرد سال و برخورداری همه مشترکان از این انرژی در دستور کار است.