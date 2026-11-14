شینا انصاری در نشست عالی‌رتبه وزرا در حاشیه اجلاس COP ۳۱، بر نقش آموزش در مقابله با تغییر اقلیم تأکید کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسینا؛ شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، امروز در نشست «پروتکل اقدام آنتالیا» در حاشیه اجلاس COP۳۱ شرکت کرد.

این نشست با همکاری یونسکو و وزارت آموزش ملی ترکیه، با هدف توانمندسازی معلمان و مشارکت کودکان و جوانان در محور سبزسازی آموزش برگزار شد.

در این نشست بر ضرورت تبدیل تعهدات اقلیمی به اقدامات عملی و توسعه شاخص‌های پایش سواد اقلیمی دانش‌آموزان تأکید گردید. همچنین نشست‌های تخصصی جهت تقویت همکاری‌های بین‌المللی در زمینه سبزسازی نظام‌های آموزشی در این برنامه برگزار شد.

در این نشست حسن فرطوسی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، آرمان خورسند، رئیس مرکز امور بین‌الملل و کتایون حجتی، مشاور رئیس سازمان حضور داشتند.