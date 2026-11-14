فرمانده انتظامی خرمشهر از تعطیلی ۶ آرایشگاه زنانه به دلیل دخالت غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ علی رحیمی گفت: در راستای برخورد با واحدهای صنفی متخلف و صیانت از سلامت شهروندان، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با همکاری نمایندگان شبکه بهداشت و درمان از آرایشگاه‌های زنانه شهرستان بازدید کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، ۶ واحد صنفی به دلیل انجام فعالیت‌های پزشکی و درمانی بدون مجوز شناسایی و با هماهنگی قضایی تعطیل شدند.

فرمانده انتظامی خرمشهر ادامه داد: پرونده متصدیان این واحدها برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

سرهنگ رحیمی از شهروندان خواست از دریافت خدمات پزشکی و درمانی در مراکز فاقد مجوز خودداری کنند و فعالیت‌های غیرمجاز را به مراجع قانونی اطلاع دهند.