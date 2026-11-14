رئیس سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه نورپردازی، مبلمان شهری، ساماندهی تأسیسات و بهبود منظر بصری در پروژه پیاده‌محور حدفاصل پنجراه تا میدان انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،پیمان رضایی در جمع خبرنگاران با تشریح اقدامات سازمان زیباسازی در پروژه پیاده‌محور پنجراه تا میدان انقلاب اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و ایجاد محیطی ایمن و مطلوب برای شهروندان، اقداماتی در زمینه زیباسازی، روشنایی، مبلمان شهری و ساماندهی عناصر بصری این مسیر در حال اجراست.

وی با اشاره به غلاف‌گذاری در بخش‌هایی از مسیر افزود: این اقدام با هدف ساماندهی تأسیسات و زیرساخت‌های شهری و بهبود نظم بصری معبر انجام می‌شود.

رضایی، ارتقای سیستم روشنایی را از دیگر اقدامات این پروژه عنوان کرد و گفت: نصب پایه‌های جدید چراغ و اجرای سیستم روشنایی مبتنی بر فناوری LED، با هدف بهبود دید شهروندان در ساعات شب، افزایش ایمنی و کاهش مصرف انرژی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه همچنین از اجرای نورپردازی متناسب با فضای پروژه خبر داد و افزود: این اقدام با هدف ایجاد هماهنگی میان عناصر محیطی و ارتقای کیفیت بصری مسیر در ساعات شب انجام می‌گیرد.

وی نصب نیمکت و سطل‌های زباله را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برشمرد و اظهار کرد: تأمین مبلمان شهری مورد نیاز، ضمن فراهم‌کردن امکان استراحت شهروندان در طول مسیر، به حفظ پاکیزگی و نظم محیط کمک می‌کند.

رضایی با اشاره به اهمیت خوانایی فضاهای شهری تصریح کرد: نصب تابلوهای معرفی و نام‌گذاری معابر نیز با هدف تسهیل مسیریابی و دسترسی آسان‌تر شهروندان و مراجعه‌کنندگان به نقاط مختلف محدوده پروژه در دستور کار قرار دارد.

وی اجرای نرده‌های مینیاتوری در پیرامون فضاهای سبز را از دیگر اقدامات سازمان زیباسازی عنوان کرد و گفت: این نرده‌ها ضمن ایجاد نظم در منظر شهری، به حفاظت از پوشش گیاهی و تفکیک محدوده‌های سبز از مسیرهای عبور کمک می‌کنند.

رئیس سازمان زیباسازی شهرداری ارومیه در ادامه به ساماندهی تبلیغات محیطی اشاره کرد و افزود: حذف بیلبوردهای تبلیغاتی با هدف کاهش آشفتگی بصری و ایجاد هماهنگی بیشتر در سیمای معبر دنبال می‌شود؛ اقدامی که در کنار حفظ امکان معرفی کسب‌وکارها، به بهبود جلوه بصری این محدوده کمک خواهد کرد.

رضایی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری، بهبود روشنایی، توسعه مبلمان شهری، حفاظت از فضاهای سبز و ساماندهی عناصر بصری اجرا می‌شود تا شرایط مناسب‌تری برای پیاده‌روی، حضور و تعاملات اجتماعی شهروندان و رونق فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در این محدوده فراهم شود.