رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز از شناسایی بیش از ۱۰۳ هزار بیمار مبتلا به دیابت و ۱۲ هزار و ۵۰۰ فرد دارای پیش‌دیابت در استان خبر داد و با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام، اصلاح سبک زندگی را مهم‌ترین راهکار پیشگیری از گسترش این بیماری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، شهرام صیادی هم‌زمان با هفته ملی دیابت (۲۰ تا ۲۶ آبان) با اشاره به روند افزایشی ابتلا به این بیماری گفت: کم‌تحرکی، تغذیه نامناسب و مصرف غذاهای پرکالری از عوامل مؤثر در افزایش شیوع دیابت است و بی‌توجهی به مرحله پیش‌دیابت می‌تواند زمینه‌ساز ابتلا به این بیماری و افزایش خطر عوارض قلبی‌عروقی شود.

وی پیش‌دیابت را مرحله‌ای بین قند خون طبیعی و دیابت دانست و افزود: قند خون ناشتا در محدوده ۱۰۰ تا ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر می‌تواند نشانه پیش‌دیابت باشد؛ وضعیتی که با اصلاح تغذیه، افزایش فعالیت بدنی و کنترل وزن، امکان جلوگیری از پیشرفت آن به دیابت وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به ابتلای بیش از ۸۰۰ میلیون نفر در جهان به دیابت اظهار کرد: این بیماری در تمام مراحل زندگی، از کودکی تا سالمندی، می‌تواند سلامت جسمی و روانی و همچنین بهره‌وری افراد را تحت تأثیر قرار دهد.

صیادی با بیان اینکه برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت بیش از دو دهه است در نظام سلامت اجرا می‌شود، گفت: غربالگری این بیماری حدود ۱۰ سال است در قالب برنامه خطرسنجی قلبی‌عروقی انجام می‌شود و در جریان آن، علاوه بر بررسی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی در ۱۰ سال آینده، قند خون، فشار خون و چربی خون افراد نیز ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: افراد مشکوک به دیابت برای انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشک ارجاع می‌شوند و در صورت تأیید بیماری، مراقبت‌های مستمر برای آنان در نظر گرفته می‌شود؛ به‌طوری‌که بهورزان و مراقبان سلامت به‌صورت ماهانه و پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت هر سه ماه یک‌بار وضعیت بیماران را بررسی می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: بیماران دیابتی همچنین سالانه از نظر بروز عوارض بیماری ارزیابی می‌شوند و در صورت نیاز برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی سطوح بالاتر ارجاع خواهند شد.

صیادی با تأکید بر دسترسی عمومی به خدمات پیشگیری و تشخیص زودهنگام تصریح کرد: غربالگری و بررسی قند خون در تمامی مراکز بهداشتی استان البرز به‌صورت رایگان انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز از وضعیت سلامت خود آگاه شوند.

وی کاهش مصرف نوشیدنی‌های شیرین و مواد غذایی پرقند و پرنمک، افزایش مصرف میوه و سبزی، محدود کردن چربی‌های غذایی، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و حفظ وزن مناسب را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری و کنترل دیابت برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت منظم مبتلایان گفت: کنترل دیابت نباید صرفاً به اندازه‌گیری قند خون محدود شود و کنترل هم‌زمان فشار خون و چربی خون نیز برای پیشگیری از عوارض این بیماری ضروری است.