امام جمعه کیش در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام، گفت: ملت ایران همواره آگاهانه، مومنانه و شجاعانه در میدان حاضر است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز در جمع شرکت کنندگان در مراسم تشییع و تدفین شهید گمنام ، گفت: حضور مردم در مراسم تشییع شهید گمنام چند پیام دارد، نخست اینکه ملت، هم پیمان با شهدا هستند، شهدای گمنام غریب نیستند، حضور مردم به دشمن پیام می‌دهد که ملت ایران مقاوم و مستحکم است و برابر دشمن می‌ایستد.

او افزود: ملت ایران قدردان خون شهدا و همواره پای آرمان‌های شهدا هستند.