به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ حمصانه کیائی، با اشاره به نقش راهبردی مدیریت مالی در استمرار خدمات این صندوق گفت: اداره کل امور مالی با هدف ایفای به‌موقع تعهدات، حفظ پایداری منابع و صیانت از حقوق بازنشستگان و موظفین، مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و برنامه‌ای را در حوزه‌های مختلف دنبال کرده است که استمرار پرداخت‌ها، مدیریت منابع، توسعه حمایت‌های مالی و ارتقای انضباط مالی از مهم‌ترین محور‌های آن به شمار می‌رود. همچنین پرداخت حقوق و کسور بازنشستگان و موظفین گروه فولاد از ابتدای سال و همچنین بازنشستگان و موظفین صندوق هما از ابتدای مهرماه به‌صورت مستقیم انجام شده است. علاوه بر این، پرداخت کسورات هم‌زمان با حقوق به دستگاه‌های اجرایی مشمول، اقساط تسهیلات و شرکت‌های طرف قرارداد نیز در دستور کار قرار داشته است.

وی توسعه تسهیلات حمایتی را از دیگر اقدامات مهم این اداره کل برشمرد و افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، منابع تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری بازنشستگان از ۱۹ به ۲۴ همت افزایش یافته و سقف تسهیلات فردی نیز از ۵۰ به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و در طرح حمپاد نیز سقف تسهیلات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از ۱۰ به ۲۵ میلیون تومان و مقطع دکتری از ۱۵ به ۵۰ میلیون تومان ارتقا پیدا کرده است.

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت هزینه‌ها و تأمین منابع مالی گفت: تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی صندوق با هدف کمک به تأمین مالی، ارزشی در حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ایجاد کرده است. همچنین با مدیریت تأمین و شارژ دوره‌ای اقلام ضروری سازمان در شش‌ماهه نخست سال، ۸۶ میلیارد تومان صرفه‌جویی محقق شده است. افزایش سقف تعهدات بیمه عمر و حوادث بازنشستگان از ۲۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به ۶۰ میلیون تومان نیز از دیگر اقدامات این حوزه بوده است.

وی مدیریت تداوم خدمات مالی در شرایط بحرانی را از اولویت‌های مهم اداره کل امور مالی دانست و افزود: در جریان اختلالات ایجادشده در سامانه‌های بانکی، با مدیریت سامانه مزایا و کسور و پیگیری راهکار‌های جایگزین، تلاش شد از هرگونه وقفه در پرداخت حقوق بازنشستگان جلوگیری شود. در همین راستا، با افتتاح حساب پشتیبان در بانک ملت، زمینه لازم برای استمرار پرداخت‌ها در شرایط خاص فراهم شد. همچنین همکاران این اداره کل در شرایط جنگی با حضور مستمر، مسئولیت‌های مالی و اجرایی خود را دنبال کردند.

کیائی با اشاره به پرداخت تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان در روز‌های پایانی سال افزود: در این دوره، تسهیلات ازدواج به ۷ هزار نفر، مازاد بر تفاهم‌نامه منعقدشده با بانک صادرات، پرداخت شد. همچنین با هدف پرداخت به‌موقع حق بیمه تکمیلی و تسویه هزینه‌های مستقیم بازنشستگان و مراکز درمانی طرف قرارداد، جلسات متعددی با شرکت‌های بیمه برگزار و پیگیری‌های لازم برای تأمین منابع انجام شده است. بر اساس گزارش عملکرد، مجموع واریزی به شرکت‌های بیمه‌گر و بخش‌های مرتبط از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵ به بیش از ۴۰۸ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال رسیده است.

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشور از اقدامات این اداره کل در حوزه انضباط مالی و انجام تکالیف قانونی خبر داد و گفت: تصویب صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ صندوق در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، تهیه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ در موعد مقرر و انجام تکالیف مالیاتی از جمله اقدامات انجام‌شده است. در همین زمینه، مالیات تشخیصی صندوق بابت عملکرد سال ۱۴۰۲ از یک‌هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان کاهش یافته و ۸۷ میلیارد تومان از جرائم مالیاتی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ نیز مشمول بخشودگی شده است.

کیائی با اشاره به تدوین نخستین بودجه تلفیقی صندوق بازنشستگی کشوری، گروه فولاد و صندوق هما برای سال ۱۴۰۵ گفت: تهیه و تدوین این بودجه، برگزاری جلسات تخصصی با واحد‌ها و شرکت‌های گروه، دفاع از بودجه پیشنهادی در کارگروه‌های تخصصی و پیگیری تصویب آن در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، از اقدامات مهم در راستای هماهنگی و انسجام‌بخشی به مدیریت منابع مالی بوده است. همچنین مکانیزه‌کردن فرآیند تهیه گزارش‌های بودجه‌ای ماهانه و سالانه با هدف افزایش دقت و شفافیت اطلاعات مالی دنبال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات مربوط به حسابداری اعتبارات دولتی و گزارشگری مالی اشاره کرد و افزود: ثبت و پیگیری اعتبارات و تخصیص‌های دولتی در سامانه‌های مربوط، ارائه گزارش‌های مالی و تفکیک تعهدات صندوق از تعهدات دولت در اعتبارات دریافتی، از جمله اقداماتی است که با هدف شفاف‌سازی تعهدات و صیانت از دارایی‌های صندوق انجام شده است. این فرآیند برای نخستین بار در راستای اجرای بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور نیز دنبال شده است. همچنین مدیریت مالی در یک نهاد بازنشستگی، فراتر از تأمین اعتبار و انجام پرداخت‌هاست. هر تصمیم مالی باید در خدمت حفظ منابع، ایفای تعهدات و استمرار خدمات باشد. رویکرد ما نیز حرکت به سمت انضباط مالی، شفافیت، مدیریت بهینه هزینه‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی صندوق است تا بتوانیم از دارایی‌ها و حقوق بازنشستگان صیانت کنیم و زمینه پایداری خدمات در آینده را فراهم آوریم.