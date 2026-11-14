به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حمراد فتحی گفت: صبح روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه، مدیرعامل یک شرکت تولیدی، به همراه همسر خود با حضور در زندان مرکزی ارومیه و اهدای مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، زمینه آزادی پنج نفر از محکومان مالی را فراهم کرد.

وی ادامه داد: در این اقدام خداپسندانه، یکی از آزادشدگان، محکوم مالی بند نسوان بود که با پرداخت ۵۷۰ میلیون ریال، همان روز به آغوش خانواده بازگشت.

فتحی تاکیدکرد: چنین اقدامات خداپسندانه‌ای تنها یک کمک مالی ساده نیست، بلکه پلی است برای بازگشت دوباره امید و ایجاد پیوندی دوباره میان زندانیان و آغوش گرم خانواده در مسیر ساختن جامعه ای امن است.