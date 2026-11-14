به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طالبی با اشاره به مصرف روزانه حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز در استان افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است به‌طوری‌که پارسال در همین مقطع با وجود فعالیت کارخانه‌های سیمان مصرف روزانه حدود سه میلیون و ۱۰۰ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب بود.

وی افزود: با توجه به شرایط ناترازی انرژی محدودیت مصرف گاز صنایع استان امسال از اوایل آبان‌ماه و حدود یک ماه زودتر از سال گذشته آغاز شده است.

طالبی با بیان اینکه بخش خانگی و تجاری در اولویت تأمین گاز قرار دارند افزود: برای مدیریت ناترازی محدودیت‌هایی در مصرف گاز واحد‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های سیمان، آجر، فولاد و پتروشیمی اعمال شده است.

طالبی با اشاره به وجود ۲۵۴ هزار مشترک خانگی و ۷۹۴ مشترک صنعتی در استان بر ضرورت مشارکت مردم در مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: رعایت دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد در محیط استفاده بهینه از وسایل گرمایشی و خاموش کردن یک بخاری اضافی در هر خانه می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف داشته باشد.

مدیرعامل شرکت گاز استان همچنین از اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف خبر داد و افزود: تاکنون موتورخانه بیش از ۴۱۲ اداره بهینه‌سازی شده و بیش از دو هزار و ۲۰۰ بخاری کم‌مصرف نیز در بخش خانگی توزیع شده است.

وی افزود: بیش از چهار هزار مشترک نیز در طرح‌های مرتبط با رعایت الگوی مصرف مشارکت کرده‌اند.

طالبی از شهروندان خواست در صورت مشاهده استفاده غیرمجاز از شبکه به‌ویژه در مناطق سردسیر موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۴ گزارش کنند.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف گاز تنها راه کمک به پایداری شبکه و کاهش محدودیت صنایع است گفت: تداوم مصرف بی‌رویه می‌تواند به توقف فعالیت کارخانه‌ها و بروز پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.