زمستان، فصل برف‌بازی و قدم زدن در هوای سرد است؛ اما وقتی سرمای هوا با کمبود گاز همراه شود، دیگر خبری از لذت زمستان نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، افزایش مصرف گاز در فصل زمستان، استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی با احتمال تنش در تأمین گاز مواجه‌اند. کاهش دو درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی و مدیریت مصرف در استان‌های تهران، البرز و سمنان، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه گاز و تأمین پایدار گاز استان‌های شمالی داشته باشد. مسئولان نیز از اعمال جریمه و محدودیت برای مشترکان پرمصرف خبر داده‌اند.

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­گزارش "همدل و هم نفس " از داوود مرادی، خبرگزاری صداوسیما :