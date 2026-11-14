برخورد دو خودروی سوخت‌بر در محور روستایی چاه‌شاهی به گدار تخت منوجان، جان یکی از رانندگان را گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، این حادثه صبح امروز شنبه ۲۳ آبان در محدوده روستا‌های چاه‌شاهی و گدار تخت، واقع در بخش مرکزی شهرستان منوجان در استان کرمان، رخ داد.

در این حادثه که به گفته منابع محلی، سرعت بالا عامل وقوع آن بوده است، برخورد دو دستگاه خودروی سایپا حامل سوخت به مرگ یکی از رانندگان در محل تصادف منجر شد.

جزئیات بیشتر درباره علت دقیق تصادف و وضعیت احتمالی مصدومان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.