شیرزاد یعقوبی با اعتماد دوباره شورای اسلامی شهر، برای دور جدید مدیریت شهری پیشوا انتخاب شد. وی در مراسم معارفه، تکمیل پروژه‌های قدیمی، احیای پارک جنگلی و توسعه ناوگان حمل‌ونقل را از اصلی‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شیرزاد یعقوبی روز شنبه ۲۳ آبان در مراسم تودیع و معارفه شهردار پیشوا ضمن قدردانی از اعتماد اعضای شورای اسلامی شهر برای انتخاب مجدد او بر استفاده از ظرفیت مردم و همکاری مسئولان برای رفع مشکلات شهری تأکید کرد.

وی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام پیشوا گفت: برخی طرح‌های مهم شهری بیش از یک دهه است که در برنامه‌های مدیریت شهری قرار دارند، اما هنوز به نتیجه نرسیدند. پیگیری این پروژه‌ها و رفع مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد کرده‌اند، از برنامه‌های اصلی من خواهد بود.

شهردار پیشوا اجرای بلوار مرحوم شیخ عباس قمی و احیای پارک جنگلی را از جمله این طرح‌ها دانست و افزود: این پروژه‌ها از مطالبات قدیمی مردم هستند و باید برای اجرای آنها اقدامات جدی انجام شود.

یعقوبی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل عمومی شهر اظهار کرد: پیشوا حتی یک دستگاه وسیله نقلیه برای جابه‌جایی مسافران ایستگاه راه‌آهن ندارد و این موضوع به‌ویژه برای خانواده‌هایی که در ساعات پایانی روز به استقبال مسافران می‌روند، مشکل ایجاد کرده است. تلاش می‌کنیم با توسعه ناوگان حمل‌ونقل این کمبود را برطرف کنیم.

وی همچنین تقویت آتش‌نشانی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز شهرداری را از دیگر نیاز‌های پیشوا عنوان کرد و خواستار حمایت مسئولان استانی در این زمینه شد.

شهردار پیشوا با تأکید بر توزیع عادلانه خدمات در محلات گفت: رسیدگی به مشکلات محلات و انجام امور روزمره شهر باید در کنار اجرای پروژه‌های بزرگ مورد توجه باشد و خدمات شهرداری به همه مناطق شهر به‌صورت عادلانه ارائه شود.

یعقوبی، مشارکت مردم را لازمه پیشرفت پیشوا دانست و افزود: شهرداری به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات را برطرف کند. برای ساختن شهری آباد باید از ظرفیت نخبگان، معتمدان، صاحب‌نظران و شهروندان استفاده کنیم و همه در این مسیر همکاری داشته باشیم.

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم با شهروندان اظهار کرد: درِ شهرداری باید به روی مردم باز باشد و مراجعه شهروندان نباید به یک روز مشخص در هفته محدود شود. مردم باید بتوانند مشکلات و مطالبات خود را به‌راحتی مطرح کنند و پاسخ بگیرند.

یعقوبی همچنین از برگزاری نشست‌های دوهفته‌ای با اصحاب رسانه خبر داد و گفت: خبرنگاران می‌توانند انتقاد‌ها و مشکلات شهر را مستقیم با بنده مطرح کنند تا با همفکری برای رفع آنها اقدام کنیم. معتقدم رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس مطالبات مردم و بهبود عملکرد مدیریت شهری دارند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان شهرداری، شورای اسلامی شهر و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: توسعه پیشوا بدون همدلی و هماهنگی مسئولان امکان‌پذیر نیست و تلاش خواهم کرد ارتباط مجموعه شهرداری با شورا و سایر دستگاه‌ها بر پایه تعامل و همکاری باشد.

شهردار پیشوا با اشاره به حضور مستمر مردم در تجمعات شبانه حمایت از نظام و انقلاب اظهار کرد: مردمی که بیش از ۲۵۰ شب در شرایط سخت و بدون چشمداشت پای کار ایستادند، مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کنند و وظیفه داریم با تلاش بیشتر پاسخگوی اعتماد و همراهی آنان باشیم.

یعقوبی در پایان با قدردانی از اعضای شورای اسلامی شهر، مدیران و کارکنان شهرداری و مسئولان استانی، خواستار حمایت بیشتر برای تأمین امکانات و تجهیزات موردنیاز شهر شد و بر تداوم همکاری همه مجموعه‌ها برای رفع مشکلات و توسعه پیشوا تأکید کرد.