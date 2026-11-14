به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،شانلی انویه‌تکیه، در نشست با اعضای انجمن پیمانکاران عمرانی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات پیمانکاران عمرانی، گفت: حل مشکلات این قشر از اولویت‌های ماست؛ چراکه رفع موانع و مشکلات پیمانکاران، به معنای کمک به حل مشکلات جامعه و پیشبرد پروژه‌های عمرانی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به پروژه‌های عمرانی استان تصریح‌کرد: پروژه محور ارومیه ـ سرو با استفاده از اعتبارات توازن به پایان رسیده است؛ چراکه این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و به‌عنوان یکی از محورهای مهم و آبروی استان محسوب می‌شود.

انویه‌تکیه درباره پروژه شهید کلانتری اظهار کرد: طرح استانداردسازی و نصب نیوجرسی در این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به مشکلات پیمانکاران در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور تصریح کرد: مسائل و مشکلات مربوط به نظام فنی و اجرایی را از طریق مراجع ذی‌ربط در مرکز پیگیری خواهیم کرد تا زمینه رفع موانع موجود فراهم شود.

نماینده مردم ارومیه و آشوریان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع مطالبات پیمانکاران خاطرنشان‌کرد: در جریان شرایط جنگی، موضوع پرداخت مطالبات پیمانکاران در مجلس به تصویب رسید و بر اساس مصوبه انجام‌شده، مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در بخش‌های مختلف اختصاص یافته است که مطالبات پیمانکاران استان نیز مشمول این مصوبه خواهد بود.

وی مشکلات مالیاتی را از دیگر دغدغه‌های جدی پیمانکاران دانست و یادآورشد: موضوع مالیات به یکی از معضلات این صنف تبدیل شده است که پیگیری‌های لازم برای بررسی و رفع مشکلات موجود در این زمینه در حال انجام است.