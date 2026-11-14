به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛،جانشین گروه ۴۴ توپخانه و نماینده ی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در شهرستان خرم آباد از خانواده معظم شهید والامقام امید عسگری که در جنگ تحمیلی سوم به درجه رفیع شهادت نائل شدند، دیدار و دلجویی کرد.



سرهنگ ستاد فرشاد جمشیدی با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم بیان کرد:مجاهدت‌ و جانفشانی های غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران در میدان های دفاع از تمامیت ارضی این مرز و بوم همچون جنگ تحمیلی سوم ،برگ زرینی از حماسه‌آفرینی‌های ملت ایران در دفاع از مرز‌های اعتقادی و جغرافیایی است.



شهید امید عسگری از مجموعه ی گروه ۴۴ توپخانه اصفهان بودند که در سحرگاه هشتم فروردین ۱۴۰۵ در حملات آمریکایی صهیونی به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.







