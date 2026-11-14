ام‌البنین محمدی که پیش از این مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران بود، با حکم استاندار به‌عنوان سرپرست فرمانداری سیمرغ منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، با حکم مهدی یونسی‌رستمی استاندار مازندران، ام‌البنین محمدی به‌عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان سیمرغ منصوب شد.

در مراسم معرفی سرپرست جدید فرمانداری سیمرغ، از خدمات و تلاش‌های رجبعلی وهابی، فرماندار پیشین این شهرستان قدردانی و ام‌البنین محمدی به‌عنوان سرپرست جدید معرفی شد.

محمدی پیش از این مسئولیت مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران را بر عهده داشت و سابقه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه ۲ ساری را نیز در کارنامه دارد.

در بخشی از حکم انتصاب وی آمده است:

«نظر به مراتب تعهد، توانمندی، سوابق و تجارب مفید سرکارعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان سیمرغ منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، برنامه هفتم توسعه و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی، با بهره‌گیری بهینه از تمامی ظرفیت‌ها، نسبت به انجام امور محوله اهتمام ورزید.

توفیق روزافزون سرکارعالی را در انجام شایسته وظایف، افزایش رضایتمندی و سرمایه اجتماعی دولت و حرکت در مسیر تحقق عدالت، از درگاه خداوند سبحان مسئلت دارم.»