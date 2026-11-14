به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ححجت‌الاسلام سیامک نصری‌مقدم با اشاره به برنامه‌های سازمان آرامستان‌های شهرداری ارومیه برای ساماندهی واگذاری قبور اظهار کرد: در راستای جلوگیری از خریدوفروش قبر، مقرر شده است به ازای هر کد ملی تنها یک قبر اختصاص یابد و از ۶ ماه گذشته نیز ارائه خدمات امانت و رزرو قبر متوقف شده است.

وی افزود: در همین راستا، طرح پیش‌فروش ۱۰ هزار قبر در باغ رضوان ارومیه در دست تهیه است که به‌زودی ارائه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری ارومیه درباره ابعاد قبور نیز گفت: مطابق شیوه‌نامه، اندازه هر قبر یک متر و ۸۰ سانتی‌متر در ۶۰ سانتی‌متر است و ابعاد قبور کاهش نیافته است؛ آنچه موجب کمتر شدن فاصله ظاهری میان قبور شده، حاشیه‌سازی و سنگ‌کاری‌های اطراف قبور است.

نصری‌مقدم با اشاره به هزینه‌های خدمات آرامستان‌ها بیان کرد: هزینه‌های تأمین و ارائه خدمات افزایش چشمگیری داشته، اما با وجود این، تعرفه‌های دو قطعه از باغ رضوان نسبت به سال گذشته افزایش نیافته است.

وی با بیان اینکه هزینه تمام‌شده خدمات کفن، غسل و سایر خدمات مربوط به متوفی یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است، ادامه داد: برای نمونه، قیمت پارچه کفن که پیش‌تر متری ۴۵ هزار تومان بود اکنون افزایش چند برابری دارد؛ با این حال تلاش شده هزینه خدمات برای خانواده‌های متوفیان تا حد امکان مدیریت شود.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری ارومیه با اشاره به حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار اظهار کرد: ارائه قبر رایگان به اقشار کم‌درآمد از جمله اقدامات سازمان است؛ به‌طوری‌که طی سال گذشته از مجموع بیش از سه هزار قبر واگذارشده، حدود یک‌هزار قبر به‌صورت رایگان در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار گرفت.