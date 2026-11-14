شبکه مستند امشب مستند‌های «همسایه‌های خوب» و «شطرنج ایرانی» را با موضوع زندگی افراد خیرخواه و بررسی روند جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فصل نخست مستند «همسایه‌های خوب» با شعار «گاهی آدم، حال خوب قرض می‌کند از همسایه خوب»، زندگی افرادی ساده و بی‌ادعا را روایت می‌کند که با کمک به اطرافیان و تلاش برای بهبود حال دیگران، نقشی مؤثر در زندگی روزمره دارند. این مستند امشب ساعت ۱۹ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۳ خواهد بود.

مستند «شطرنج ایرانی» نیز به بررسی آغاز و روند جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و تحولات این درگیری می‌پردازد.

این مستند امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۰ خواهد بود.