رئیس دیوان عالی کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در گره‌گشایی از کار مردم، خدمت‌رسانی بی‌وقفه در چارچوب قانون و موازین شرعی را رسالت اصلی دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: حفظ حقوق عامه تنها در سایه قانون‌مداری محض و اجرای مرّ قانون محقق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دیوان عالی کشور در جلسه شورای معاونین با تأکید بر ضرورت تسریع در گره‌گشایی از کار مردم، خدمت‌رسانی بی‌وقفه در چارچوب قانون و موازین شرعی را رسالت اصلی دستگاه قضایی عنوان کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تصریح بر اینکه حفظ حقوق عامه تنها در سایه قانون‌مداری محض و اجرای مرّ قانون محقق می‌شود، خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی باید منطبق بر موازین قانونی و شرعی انجام پذیرد تا اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بیش از پیش تقویت شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با ضروری خواندن برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند، بر اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد دفاتر تأکید کرد و گفت: رعایت دقیق نظم و انضباط اداری، زیربنای تحقق عدالت کارآمد است؛ لذا با ارتقای استاندارد‌های نظارتی، به‌گونه‌ای عمل شود که رسیدگی به کار مراجعین در چارچوب موازین شرعی و قانونی تسریع یابد.

در این جلسه درخصوص بهبود شرایط ساختمانی دیوان عالی کشور و در جهت تکریم ارباب‌رجوع و نیز بهبود خدمت‌رسانی به همکاران تصمیماتی اتخاذ و به معاونت مربوط ابلاغ شد.