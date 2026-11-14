آغاز خدمات اسکن سرطان پستان و پیگیری راه‌اندازی مرکز تخصصی چشم‌پزشکی با حمایت خیرین در دستور کار این بیمارستان قرار دارد.

توسعه خدمات تشخیصی و تخصصی در بیمارستان حکمت ساری

توسعه خدمات تشخیصی و تخصصی در بیمارستان حکمت ساری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دکتر خورشیدی مدیر بیمارستان تأمین اجتماعی حکمت ساری در مراسم بهره‌برداری از دستگاه پیشرفته اسکن سرطان پستان گفت: با استقرار این تجهیزات، نخستین بیمار نیز از امروز تحت درمان قرار گرفته است.

وی افزود: هدف از راه‌اندازی این دستگاه، فراهم کردن دسترسی بیماران تحت پوشش بیمه به خدمات تخصصی تشخیص و درمان سرطان پستان و کاهش هزینه‌های سنگین این خدمات است.

مدیر بیمارستان حکمت ساری با قدردانی از حمایت خانواده مرحوم نوروزی گفت: بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ارتقای زیرساخت‌های این بیمارستان اختصاص یافته است تا ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در این مرکز افزایش یابد.

خورشیدی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات چشم‌پزشکی خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت موجود در این بخش، پیگیری‌های لازم برای دریافت مجوز راه‌اندازی نخستین مرکز تخصصی چشم‌پزشکی تأمین اجتماعی در مازندران در حال انجام است.

وی هدف از راه‌اندازی این مرکز را ارائه خدمات درمانی چشم‌پزشکی در استان و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به مراکز درمانی سایر استان‌ها عنوان کرد.