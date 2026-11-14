مردم شهرستان‌های استان تهران در دویست و پنجاه و هشتمین تجمع شبانه خود، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام ایستادگی در برابر تهدید‌های تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی، بر لزوم اصلاح الگوی مصرف برای افزایش تاب‌آوری ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار شبانه مردم شهرستان‌های استان تهران به شب دویست و پنجاه و هشتمین رسید. این تجمع گسترده که با هدف ابراز حمایت از محور مقاومت برگزار شد، پیامی قاطع و دندان‌شکن در پاسخ به تهدید‌های جدید تروریست‌های آمریکایی و رژیم صهیونیستی بود.

حاضران در این اجتماع بزرگ، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر اهمیت همبستگی ملی در برابر فشار‌های خارجی تأکید کردند. همچنین در این مراسم، موضوع اصلاح الگوی مصرف به عنوان راهکاری برای افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها مورد توجه قرار گرفت و مردم بر لزوم مدیریت بهینه منابع برای تقویت جایگاه کشور تأکید نمودند.