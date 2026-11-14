به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با اشاره به راه اندازی صندوق حمایت از بیماران خاص و سخت درمان در سال ۱۴۰۱ گفت:این میزان هزینه برای درمان ۲۵۰ هزار بیمار خاص و سخت علاج در این استان هزینه شده که ۱۱۰ هزار نفر از آنها زیر پوشش بیمه سلامت هستند.

علی جمشیدیان افزود: تاکنون در استان اصفهان، ۱۳۰ گروه بیماری خاص و سخت علاج نشان دار شدند.

وی اضافه کرد: بیماران خاص و سخت علاج می‌توانند با مراجعه حضوری به شعب بیمه سلامت یا به سامانه الکترونیکی http://bimehsalamatiranian.ir

با ارائه مدارک بیماری نشان دار شده و از خدمات بیمه‌ای به صورت بر خط استفاده کنند.

مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: همچنین با تشکیل انجمن حمایت از بیماران خاص و سخت علاج در استان اصفهان، حمایت‌های بیشتر درمانی صورت می‌گیرد.

یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در استان اصفهان زیر پوشش بیمه سلامت هستند.