به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی ، فریدا فاضل اظهار کرد: این مسابقات از امروز آغاز شده است و تا اول آذرماه ادامه خواهد داشت؛ البته با توجه به روند برگزاری بازی‌ها و احتمال طولانی شدن رقابت‌ها تا ساعات پایانی شب، ممکن است زمان پایان مسابقات به روز جمعه (۲۹ آبان) موکول شود.

وی افزود: این مسابقات از بزرگ‌ترین رقابت‌های امتیازی تنیس بانوان در سطح کشور محسوب می‌شود. فاضل درباره تعداد نمایندگان مشهد در این رقابت‌ها نیز بیان کرد: حدود ۳۰ تنیسور مشهدی در این مسابقات حضور دارند. همچنین سارینا اخوان، ملی‌پوش مشهدی، ملینا عباس‌زاده و ملینا زنجانی از دیگر ملی‌پوشان حاضر در این رقابت‌ها هستند. وی در ادامه با اشاره به اهمیت میزبانی رقابت‌های کشوری در مشهد تصریح کرد: برگزاری چنین مسابقاتی تأثیر بسیار خوبی بر ورزش استان دارد؛ چراکه باعث تغییر نگاه مردم به رشته تنیس و بیشتر دیده شدن این ورزش، به‌ویژه در بخش بانوان، می‌شود.

رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی نیزگفت: با پیگیری هیئت تنیس استان و موافقت فدراسیون، میزبانی مسابقات از سطح ۲۵۰ به ۱۰۰۰ امتیازی گرید A ارتقا یافت.

جواد باقری افزود: این اتفاق فرصتی ارزشمند برای بازیکنان خراسان رضوی است تا در شرایطی رقابتی با تنیسور‌های تراز اول کشور و ملی‌پوشان روبه‌رو شوند و سطح فنی و تجربه مسابقه‌ای خود را ارتقا دهند و همچنین میزبانی مشهداز یک دوره مسابقات گرید A کشوری، از نظر جایگاه و اعتبار ورزشی استان اتفاق قابل توجهی است.