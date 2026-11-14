آغاز مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی تنیس بانوان در مشهد از امروز، ۲۳ آبان
نایبرئیس بانوان هیئت تنیس خراسان رضوی از آغاز رقابتهای امتیازی تنیس بانوان کشور با حضور حدود ۹۵ ورزشکار از ۱۸ استان در مشهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی
، فریدا فاضل اظهار کرد: این مسابقات از امروز آغاز شده است و تا اول آذرماه ادامه خواهد داشت؛ البته با توجه به روند برگزاری بازیها و احتمال طولانی شدن رقابتها تا ساعات پایانی شب، ممکن است زمان پایان مسابقات به روز جمعه (۲۹ آبان) موکول شود.
وی افزود: این مسابقات از بزرگترین رقابتهای امتیازی تنیس بانوان در سطح کشور محسوب میشود.
فاضل درباره تعداد نمایندگان مشهد در این رقابتها نیز بیان کرد: حدود ۳۰ تنیسور مشهدی در این مسابقات حضور دارند. همچنین سارینا اخوان، ملیپوش مشهدی، ملینا عباسزاده و ملینا زنجانی از دیگر ملیپوشان حاضر در این رقابتها هستند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت میزبانی رقابتهای کشوری در مشهد تصریح کرد: برگزاری چنین مسابقاتی تأثیر بسیار خوبی بر ورزش استان دارد؛ چراکه باعث تغییر نگاه مردم به رشته تنیس و بیشتر دیده شدن این ورزش، بهویژه در بخش بانوان، میشود.
رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی نیزگفت: با پیگیری هیئت تنیس استان و موافقت فدراسیون، میزبانی مسابقات از سطح ۲۵۰ به ۱۰۰۰ امتیازی گرید A ارتقا یافت.
جواد باقری افزود: این اتفاق فرصتی ارزشمند برای بازیکنان خراسان رضوی است تا در شرایطی رقابتی با تنیسورهای تراز اول کشور و ملیپوشان روبهرو شوند و سطح فنی و تجربه مسابقهای خود را ارتقا دهند و همچنین میزبانی مشهداز یک دوره مسابقات گرید A کشوری، از نظر جایگاه و اعتبار ورزشی استان اتفاق قابل توجهی است.