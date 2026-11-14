به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ داوود شکیبایی رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا گفت: با سرد شدن هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهر‌های کشور، به‌ویژه تهران، برخورد با خودرو‌های دارای نقص فنی از جمله خودرو‌های دودزا از قبل در دستور کار پلیس بوده است، اما با توجه به شرایط آلودگی هوا، این برخورد‌ها در روز‌های پیش‌رو با شدت بیشتری اجرا خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر اعمال قانون، ابطال معاینه فنی خودرو‌های دودزا و دارای نقص فنی نیز به‌طور جدی مدنظر پلیس قرار دارد تا از تردد خودرو‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، جلوگیری شود.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از در منزل در تهران در امروز و فردا (شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان)، تصریح کرد: مجموعه این اقدامات با هدف حفاظت از سلامت شهروندان و کاهش آثار زیان‌بار آلاینده‌های هوا انجام می‌شود.

سرهنگ شکیبایی از شهروندان، به‌ویژه ساکنان کلانشهر‌ها و تهران، خواست در روز‌های آلوده همکاری بیشتری با پلیس داشته باشند و تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌جای خودرو‌های شخصی استفاده کنند.

وی از رانندگان خواست نسبت به رفع نقص فنی خودرو‌های خود، به ویژه ایراد‌هایی که موجب انتشار دود و افزایش آلایندگی می‌شود، اقدام کنند تا با همکاری عمومی بتوان از تشدید آلودگی هوا و تهدید سلامت شهروندان جلوگیری کرد.