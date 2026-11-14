مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش، توسعه مدارس شبانه‌روزی را یکی از سیاست‌های مهم این مجموعه دانست و گفت: اکنون ۲۷۶ مدرسه شبانه‌روزی عشایری در کشور فعال است که توسعه این مدارس به‌ویژه با اولویت دانش‌آموزان دختر به بیش از ۳۰۰ مدرسه برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان سفر یک‌روزه امیر مهردادی مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش به استان سمنان، طرح تجهیز و هوشمندسازی مدرسه عشایری ساره در شهرستان آرادان با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال و با هدف ارتقای امکانات آموزشی و بهره‌مندی دانش‌آموزان از ابزار‌های فناورانه به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تحصیل بیش از ۲۱۱ هزار دانش‌آموز عشایری در کشور گفت: توسعه مدارس شبانه‌روزی، گسترش هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و تجهیز مدارس به امکانات و ابزار‌های فناورانه، از اولویت‌های این دفتر برای ارتقای کیفیت آموزش در مناطق عشایری است.

امیر مهردادی با بیان اینکه بیش از ۲۱۱ هزار دانش‌آموز عشایری در سه دوره ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم در کشور تحصیل می‌کنند، گفت: این دانش‌آموزان در ۷۱۷ مدرسه مشغول به تحصیل هستند.

وی توسعه مدارس شبانه‌روزی و مدارس فنی‌وحرفه‌ای را از سیاست‌های اصلی این دفتر برشمرد و اضافه کرد: در کنار توسعه فضا‌های آموزشی، تجهیز مدارس به وسایل و امکانات فناورانه نیز مورد توجه قرار دارد.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش تاکید کرد: اعتباراتی برای تجهیز مدارس به امکانات فناورانه در نظر گرفته شده است تا دانش‌آموزان مناطق عشایری نیز بتوانند از ظرفیت این ابزار‌ها در فرآیند یادگیری و آموزش بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به بازدید از مدرسه ساره این شهرستان بیان کرد: هوشمندسازی کلاس‌های درس این مدرسه با همکاری مسوولان استانی، همکاران آموزش‌وپرورش شهرستان آرادان، انجمن اولیا و مربیان و خیران در حال انجام است که اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه عدالت آموزشی به شمار می‌رود.

مهردادی افزود: در جریان این سفر، بازدید از مدارس عشایری شهرستان‌های گرمسار و آرادان و بررسی مسایل و مشکلات این مدارس در دستور کار قرار دارد تا با شناسایی نیازها، برای رفع بخشی از مشکلات موجود تلاش شود.

اعتبارات آموزش عشایری از ۴۰ به ۴۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به افزایش اعتبارات این حوزه از ۴۰ به ۴۳۰ میلیارد تومان طی ۲ سال گذشته گفت: توسعه مدارس شبانه‌روزی به‌ویژه برای دختران عشایر، گسترش هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای و ارتقای کیفیت کلاس‌های درس، از اولویت‌های وزارتخانه برای تحقق عدالت آموزشی در مناطق عشایری است.

امیر مهردادی در آیین بهره‌برداری از طرح تجهیز و هوشمندسازی مدرسه عشایری ساره در شهرستان آرادان گفت: سیاست آموزش‌وپرورش عشایری در کنار افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان، ارتقای کیفیت آموزش و فراهم کردن امکانات آموزشی متناسب با نیاز‌های این مناطق است.

وی با اشاره به پراکندگی جمعیت عشایری و دشواری دسترسی به برخی مناطق افزود: در کشور بیش از ۲۰ مدرسه تک‌دانش‌آموزی عشایری فعالیت دارند که در مناطق صعب‌العبور، با حضور یک معلم و حتی در شرایط کوچ عشایر، امکان تحصیل دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند تا هیچ دانش‌آموز عشایری از کلاس درس محروم نماند.

افزایش اعتبارات آموزش عشایری به ۴۳۰ میلیارد تومان

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به حمایت‌های وزارتخانه از دانش‌آموزان عشایری گفت: اعتبارات این حوزه در ۲ سال گذشته از ۴۰ میلیارد به ۴۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت و با وجود برخی محدودیت‌ها، اعتبارات مربوط به آموزش عشایری به‌طور کامل پرداخت شده است.

مهردادی با اشاره به توجه ویژه وزیر آموزش‌وپرورش به مناطق عشایری و روستایی اضافه کرد: وزیر آموزش‌وپرورش به دلیل آشنایی با شرایط زندگی در مناطق عشایری و روستایی، شناخت خوبی از مسائل و نیاز‌های دانش‌آموزان این مناطق دارد و بر هدایت برنامه‌ها و اعتبارات به سمت رفع محرومیت‌های آموزشی تاکید می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت خانواده‌ها و انجمن‌های اولیا و مربیان در ارتقای امکانات مدارس افزود: پیگیری‌های انجمن اولیا، همراهی مسوولان محلی، نماینده مجلس، امام جمعه و فرماندار و استفاده از ظرفیت خیران و کمک‌های مردمی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط آموزشی در مناطق عشایری باشد.

توسعه مدارس شبانه‌روزی با اولویت دختران عشایر

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش، توسعه مدارس شبانه‌روزی را یکی از سیاست‌های مهم این مجموعه دانست و گفت: اکنون ۲۷۶ مدرسه شبانه‌روزی عشایری در کشور فعال است که توسعه این مدارس به‌ویژه با اولویت دانش‌آموزان دختر دنبال می‌شود و پیش‌بینی می‌شود شمار آنها با اضافه شدن مدارس جدید به بیش از ۳۰۰ مدرسه برسد.

مهردادی با اشاره به شرایط زندگی و کوچ خانواده‌های عشایری بیان کرد: ایجاد مدارس شبانه‌روزی به خانواده‌ها کمک می‌کند تا دغدغه‌ای برای ادامه تحصیل فرزندانشان در زمان کوچ نداشته باشند و به‌ویژه دختران عشایر بتوانند در محیطی مناسب و با امکانات لازم به تحصیل ادامه دهند.

وی توسعه هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای را از دیگر برنامه‌های این دفتر برشمرد و افزود: آموزش‌های مهارتی باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و شغلی مناطق عشایری باشد تا دانش‌آموزان بتوانند در کنار تحصیل، مهارت‌های مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی منطقه خود را فرا بگیرند و در زنجیره تولید و فرآوری محصولات عشایری نقش‌آفرینی کنند.

هوشمندسازی مدارس عشایری برای ارتقای کیفیت آموزش

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت تجهیز کلاس‌های درس به امکانات فناورانه گفت: هوشمندسازی مدارس عشایری آغاز شد و بخشی از اعتبارات این حوزه و منابع تملک دارایی نیز برای ارتقای امکانات فناورانه مدارس اختصاص می‌یابد.

وی با قدردانی از مشارکت مسوولان و انجمن اولیای مدرسه عشایری ساره در اجرای طرح هوشمندسازی افزود: استفاده از ابزار‌های تصویری و امکانات آموزشی نوین به درک بهتر مفاهیم درسی، به‌ویژه درس‌هایی مانند ریاضی، کمک می‌کند و دانش‌آموزان با تصویرسازی ذهنی و فعالیت‌های عملی، یادگیری عمیق‌تری خواهند داشت.

مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به برنامه بازدید از مدارس عشایری استان سمنان تاکید کرد: در جریان این سفر، مدارس عشایری گرمسار و آرادان از نزدیک بررسی می‌شود تا با شناسایی نیاز‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای تجهیز و رفع مشکلات آموزشی آنها اقدام شود.