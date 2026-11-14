نخستین داده‌نمای آماری استریمرهای ایرانی با ثبت اطلاعات بیش از ۷ هزار استریمر، ۳۲ میلیون دنبال‌کننده و ۱۲.۸ میلیارد بازدید در سکوهای داخلی رونمایی شد؛ طرحی که قرار است در مراحل بعدی با بررسی فعالیت استریمرهای ایرانی در سکوهای خارجی، تصویری جامع‌تر از وضعیت این جامعه و میزان اثرگذاری آن ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نخستین داده‌نمای آماری استریمرهای ایرانی با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی میزان مخاطبان و شناخت الگوهای فعالیت این گروه در سکوهای داخلی رونمایی شد.

محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در نشست رونمایی از این داده‌نما با اشاره به نقش رو به رشد استریمرها در زنجیره ارزش بازی‌های ویدیویی گفت: شناسایی این گروه و به رسمیت شناختن نقش آنها، یکی از اولویت‌های جدید بنیاد است و تلاش می‌شود با تدوین سیاست‌های حمایتی، زمینه رفع مشکلات فعالان این حوزه و ارتباط مؤثرتر آنها با صنعت بازی فراهم شود.

وی شناخت دقیق جامعه استریمرها را نخستین گام برای سیاست‌گذاری در این حوزه دانست و افزود: برای تصمیم‌گیری مؤثر باید بدانیم چه تعداد استریمر در کشور فعالیت می‌کنند، چه میزان مخاطب دارند و در چه پلتفرم‌هایی به تولید محتوا مشغول هستند. دسترسی به داده‌های دقیق، امکان ارزیابی و سنجش تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی را نیز فراهم می‌کند.

مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای با تأکید بر اینکه آمار فعلی تمام استریمرهای ایرانی را در بر نمی‌گیرد، اظهار کرد: مرحله نخست این طرح به بررسی استریمرهای فعال در یک سکو بومی اختصاص داشته و در مراحل بعدی، فعالیت استریمرهای ایرانی در پلتفرم‌های غیربومی نیز رصد خواهد شد.

بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده در این مرحله، فعالیت ۷ هزار و ۴۷۵ استریمر بازی در سکوهای داخلی بررسی شده است. این افراد در مجموع حدود ۳۲ میلیون دنبال‌کننده دارند و تاکنون ۵۱۲ هزار ویدیو با مجموع ۱۲.۸ میلیارد بازدید تولید کرده‌اند.

داده‌های این پژوهش در قالب یک داشبورد زنده ارائه شده است که هر ۳۰ دقیقه به‌روزرسانی می‌شود و امکان بررسی مستمر تغییرات و تحولات حوزه استریم را فراهم می‌کند.

حاجی‌میرزایی با اشاره به ظرفیت گسترده این جامعه رسانه‌ای گفت: آمار به‌دست‌آمده نشان می‌دهد تعداد مخاطبان و میزان اثرگذاری استریمرها فراتر از برآوردهای اولیه است و می‌توان از این ظرفیت در توسعه اقتصاد بازی، فرهنگ‌سازی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهره گرفت.

وی همچنین بر ضرورت شنیدن دغدغه‌ها و مسائل استریمرها تأکید کرد و گفت: بنیاد باید با شناخت مشکلات این فعالان، زمینه حمایت از آنها و رفع موانع فعالیتشان را فراهم کند.

ماین‌کرفت و روبلاکس در صدر بازی‌های محبوب استریمرها

فرزانه شریفی، معاون پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نیز در این نشست با تشریح نتایج پژوهش انجام‌شده در سکوهای داخلی گفت: در مجموع ۹ هزار و ۷۷۷ کانال در بخش استریم آپارات فعالیت دارند که ۷ هزار و ۴۷۵ کانال به استریمرهای بازی اختصاص دارد.

به گفته وی، فرایند رصد اطلاعات از ۱۱ تیرماه آغاز شده و آمارهای این گزارش تا ۲۱ آبان‌ماه را شامل می‌شود. در این مدت، ۵۱۲ هزار ویدیو بررسی شده است. با این حال، اطلاعات داشبورد همچنان در حال تغییر است و از ۲۱ آبان تا زمان برگزاری نشست نیز حدود ۱۰۰ استریمر جدید به مجموعه شناسایی‌شده اضافه شده‌اند.

شریفی ماین‌کرفت، کالاف دیوتی، جی‌تی‌ای و روبلاکس را از بازی‌های پرطرفدار میان استریمرهای ایرانی معرفی کرد و افزود: روند رشد روبلاکس و ماین‌کرفت در مقایسه با سایر بازی‌ها چشمگیرتر بوده و این دو عنوان در صدر توجه استریمرها قرار گرفته‌اند.

دسته‌بندی استریمرها در شش گروه آماری

معاون پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از انجام گونه‌شناسی شش‌گانه استریمرهای ایرانی بر اساس شاخص‌هایی مانند تعداد دنبال‌کنندگان، میزان بازدید و حجم تولید محتوا خبر داد.

بر اساس این دسته‌بندی، استریمرها در گروه‌های «ستاره»، «حرفه‌ای»، «کارخانه محتوا»، «نوظهور»، «پرتعامل» و «تازه‌وارد» قرار گرفته‌اند. این تقسیم‌بندی با گروه‌بندی‌های سکوهای داخلی، شامل الماس، طلا و نقره، متفاوت است و با توجه به تغییرات مستمر این جامعه ممکن است در آینده اصلاح شود.

وی توضیح داد: استریمرهای گروه ستاره بیش از ۱۰۰ هزار دنبال‌کننده دارند و از نظر میزان بازدید محتوا نیز در جایگاه بالاتری قرار گرفته‌اند. سایر گروه‌ها نیز بر اساس ترکیبی از شاخص‌های آماری تفکیک شده‌اند.

یکی از یافته‌های مهم این پژوهش، تمرکز بالای بازدیدها در میان تعداد محدودی از استریمرهاست؛ به‌طوری که بیش از ۸۷ درصد بازدیدهای ثبت‌شده متعلق به یک درصد استریمرها، معادل حدود ۷۴ کانال، است.

در مقابل، حدود ۹۰ درصد استریمرها در گروه‌های تازه‌وارد و کم‌مخاطب قرار دارند و سهم اندکی از مجموع بازدیدها را به خود اختصاص می‌دهند. این آمار از توزیع نامتوازن مخاطب و بازدید در میان فعالان این حوزه حکایت دارد.

استقبال مخاطبان از ویدیوهای چالشی و بازی‌های جهان‌باز

شریفی با اشاره به الگوهای محتوایی مورد استقبال مخاطبان گفت: ویدیوهای چالشی در مقایسه با محتوایی که صرفاً روند معمول بازی را نمایش می‌دهد، بازخورد بیشتری دریافت می‌کنند. همچنین ژانرهای جهان‌باز، ساخت‌وساز، اکشن و ماجراجویی و استراتژی از جمله ژانرهای مورد توجه استریمرها و مخاطبان آنهاست.

وی افزود: بررسی سلیقه مخاطبان، به‌ویژه نوجوانان و نسل Z، نشان می‌دهد برخی تصورات عمومی درباره علایق این گروه سنی با واقعیت فاصله دارد. برای نمونه، بازی‌های اکشن الزاماً در صدر علایق مخاطبان نیستند و بازی‌های جهان‌باز و ویدیوهای چالشی نیز جایگاه قابل توجهی دارند.

به گفته معاون پژوهش بنیاد، حدود ۶۲ درصد استریمرهای شناسایی‌شده در گروه تازه‌کار قرار می‌گیرند و ماین‌کرفت یکی از بازی‌های اصلی برای ورود این افراد به عرصه استریمینگ است.

سهم محدود بازی‌های ایرانی در میان محتوای استریمرها

شریفی درباره وضعیت بازی‌های بومی در این داده‌نما گفت: در میان بازی‌های ایرانی، عنوان «پسرخوانده» به‌ویژه پس از سال ۱۴۰۳ مورد توجه استریمرها قرار گرفته و توانسته در این فضا جایگاهی به دست آورد.

وی با اشاره به روند ورود فعالان این حوزه به آپارات گیم افزود: بیشترین میزان ثبت‌نام و ورود استریمرها به این سکو در سال ۱۴۰۲ اتفاق افتاده و سال ۱۴۰۱ در رتبه بعدی قرار دارد. نخستین استریمرها نیز حدود سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در آپارات آغاز کردند، اما تعداد آنها در آن مقطع محدود بود.

معاون پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همچنین به تفاوت الگوی فعالیت استریمرهای پرمخاطب با سایر گروه‌ها اشاره کرد و گفت: برخلاف تصور عمومی، پخش زنده در میان استریمرهای ستاره و پرمخاطب چندان رایج نیست و این افراد بیشتر ویدیوهای از پیش ضبط‌شده منتشر می‌کنند. در مقابل، پخش زنده و اجرای هم‌زمان بازی در میان گروه‌های میانی رواج بیشتری دارد.

وی بازی‌ها و محتواهای مرتبط با چالش، ترس و وحشت را از موضوعات مورد علاقه مخاطبان دانست و افزود: تریلر بازی‌ها و تحلیل و گفت‌وگو درباره آنها نیز بازخورد قابل توجهی دارد. از جمله این موارد می‌توان به تریلرهای بازی جی‌تی‌ای ۶ و محتوای تحلیلی مرتبط با آن اشاره کرد. در مقابل، ویدیوهای آموزشی در صدر علایق مخاطبان قرار ندارند.

شریفی با اشاره به فعالیت ۱۰ استریمر محبوب ایرانی گفت: بخش عمده فعالیت این افراد بر بازی‌های ماین‌کرفت و روبلاکس متمرکز است. همچنین بیشترین تعداد دنبال‌کننده در میان استریمرهای شناسایی‌شده به یک استریمر مرد تعلق دارد که عمده محتوای او درباره بازی ماین‌کرفت است.

وی تأکید کرد: داده‌های به‌دست‌آمده می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا میزان اثرگذاری برنامه‌های حمایتی را ارزیابی، بخش‌های کمتر برخوردار از حمایت را شناسایی و برای رفع خلأهای موجود برنامه‌ریزی کنند.

رصد مستمر فعالیت استریمرها با داشبورد زنده

محمدعلی امینی، مدیرعامل گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده‌نمافر، نیز در این نشست با تشریح روند اجرای پژوهش و شیوه جمع‌آوری اطلاعات گفت: در این مرحله، آپارات گیم به‌عنوان مهم‌ترین پلتفرم بومی استریم در ایران انتخاب شد و جمع‌آوری داده‌ها از ۱۱ تیرماه آغاز شد.

وی افزود: از زمان شروع طرح، اطلاعات مختلف به‌صورت ساعتی دریافت شده و این روند ادامه داشته است. از اواخر مردادماه نیز ثبت‌نام‌های جدید به مجموعه اطلاعات اضافه شده‌اند.

امینی با اشاره به ظرفیت تحلیلی این اطلاعات اظهار کرد: داده‌های ارائه‌شده می‌تواند تا حدود ۹۰ درصد به شناخت فضای رسانه‌ای استریمرها و میزان اثرگذاری آن کمک کند. فعالیت این افراد در پلتفرم به‌صورت مستمر رصد می‌شود و اطلاعات جدید در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرد.

وی داشبورد زنده را ابزاری برای مشاهده تغییرات و رویدادهای این حوزه دانست و گفت: با استفاده از این ابزار می‌توان اتفاقات و تحولات حوزه استریم را در لحظه بررسی کرد و شناخت دقیق‌تری از وضعیت موجود به دست آورد.

مدیرعامل گروه سیاست‌پژوهی و تحلیل داده‌نمافر در پایان تأکید کرد: داده‌های این پژوهش می‌تواند به تحلیل بهتر وضعیت استریمرها و بهره‌گیری از ظرفیت آنها در صنعت بازی کمک کند.

بر اساس اعلام بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در گام‌های بعدی این طرح، استریمرهای ایرانی فعال در سکوهای خارجی نیز وارد فرایند داده‌شماری و رصد خواهند شد تا علاوه بر تعداد فعالان، موضوعات مورد توجه، میزان مخاطبان، دغدغه‌ها و الگوهای تولید محتوای این جامعه با دقت بیشتری بررسی شود.