عملیات اجرایی کف‌سازی و ساماندهی میدان تاریخی کهنه قم با هدف احیای هویت تاریخی این محدوده، بهسازی فضای شهری و فراهم‌سازی زمینه رونق فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، عملیات اجرایی کف‌سازی و ساماندهی میدان تاریخی کهنه قم با همت سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر و با هدف ارتقای کیفیت محیط شهری، ساماندهی سیما و منظر تاریخی و بهبود شرایط حضور شهروندان، کسبه و گردشگران در یکی از قدیمی‌ترین پهنه‌های تاریخی و تجاری قم اجرا می‌شود.

با توجه به اهمیت تداوم فعالیت کسب‌وکار‌های مستقر در میدان، اجرای عملیات عمرانی به‌صورت مرحله‌ای برنامه‌ریزی شده است تا ضمن پیشبرد طرح، کمترین اختلال در تردد شهروندان، فعالیت کسبه و زندگی ساکنان محدوده ایجاد شود.

در مراحل ابتدایی اجرای طرح، برخی از کسبه نسبت به نحوه انجام عملیات عمرانی و پیامد‌های احتمالی آن نگرانی‌هایی داشتند که در همین راستا، سازمان بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر با برگزاری جلسات متعدد، بازدید‌های میدانی و گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی محدوده، دغدغه‌های آنان را بررسی و راهکار‌های لازم برای کاهش مشکلات احتمالی را پیگیری کرد.

بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از کسبه از ابتدا با اجرای طرح موافق بودند و با تداوم رایزنی‌ها و پیگیری مطالبات مطرح‌شده، زمینه همراهی و جلب رضایت سایر کسبه نیز فراهم شد.

میدان کهنه به‌عنوان بخشی از هسته تاریخی شهر قم، در مجاورت مجموعه‌ای از آثار و عناصر ارزشمند تاریخی همچون بازار کهنه، سرای ملا حسین، مدرسه غیاثیه و پامنار قرار دارد و از ظرفیت‌های مهم فرهنگی، تاریخی و اقتصادی شهر به شمار می‌رود.

ساماندهی این میدان در چارچوب برنامه احیای بافت تاریخی قم دنبال می‌شود و انتظار می‌رود اجرای آن علاوه بر ارتقای کیفیت فضای عمومی، به تقویت هویت تاریخی این محدوده و رونق فعالیت‌های تجاری و گردشگری کمک کند.