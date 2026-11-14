به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صداوسیمای استان گفت: از این میزان ۲۴۶ میلیارد تومان به حساب بهداشت و درمان استان، ۲۴۶ میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به صندوق فولاد،۵۳۶ میلیارد تومان برای ۳۱ شهرداری استان، ۲۹۴ میلیارد تومان برای دهیاری‌ها، ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای روستا‌های فاقد دهیاری و ۹۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای عشایر در ۷ ماهه واریز شده است.

علی کریمدادی افزود: امسال مالیات ۸۴ درصد مؤدیان مشمول تبصره ۱۰۰ که بالای صد هزار نفر هستند صفر بوده و برایشان پیامک ارسال شده است.

وی از اجرای ۵۳ طرح عمرانی بااجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات دراستان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: برای امسال هم ۳۶ طرح در نظر گرفته شده که ۲۶ طرح استانی با اعتبار ۱۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و الباقی طرح ملی با اعتبار ۴۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است ومؤدیان مشمول تبصره ۱۰۰ می‌توانند تا پایان آبان طرح‌های منتخب را برای هزینه‌کرد مالیاتشان انتخاب کنند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: طرح‌ها در زمینه‌های مختلف زیرساخت آب و برق، مسکن ملی، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، احداث پارک علم و فناوری، حمل و نقل، عمران روستایی، احداث باند دوم، ساماندهی بافت‌های فرسوده استان، بهبود و تکمیل پوشش شبکه‌های تلویزیونی، انتقال آب، تأمین آب عشایر، تصفیه‌خانه بیرجند و ... است.

کریم‌دادی گفت: همچنین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۵ تا فردا ۲۴ آبان و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۳۰ آبان است.

وی با اعلام اینکه سامانه سوت‌زنی برای گزارش فرار‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است افزود: مردم می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۵۲۶ موارد را به صورت محرمانه اعلام کنند و سازمان در برخی موارد پاداش برای افراد گزارش‌دهنده تعیین کرده است.