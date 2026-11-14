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۱۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل مالیات در هفت ماه امسال در بخشهای مختلف خراسان جنوبی توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی، با حضور در برنامه پرسمان صداوسیمای استان گفت: از این میزان ۲۴۶ میلیارد تومان به حساب بهداشت و درمان استان، ۲۴۶ میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری به صندوق فولاد،۵۳۶ میلیارد تومان برای ۳۱ شهرداری استان، ۲۹۴ میلیارد تومان برای دهیاریها، ۲۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای روستاهای فاقد دهیاری و ۹۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برای عشایر در ۷ ماهه واریز شده است.
علی کریمدادی افزود: امسال مالیات ۸۴ درصد مؤدیان مشمول تبصره ۱۰۰ که بالای صد هزار نفر هستند صفر بوده و برایشان پیامک ارسال شده است.
وی از اجرای ۵۳ طرح عمرانی بااجرای طرح نشاندار کردن مالیات دراستان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: برای امسال هم ۳۶ طرح در نظر گرفته شده که ۲۶ طرح استانی با اعتبار ۱۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و الباقی طرح ملی با اعتبار ۴۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است ومؤدیان مشمول تبصره ۱۰۰ میتوانند تا پایان آبان طرحهای منتخب را برای هزینهکرد مالیاتشان انتخاب کنند.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: طرحها در زمینههای مختلف زیرساخت آب و برق، مسکن ملی، آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، احداث پارک علم و فناوری، حمل و نقل، عمران روستایی، احداث باند دوم، ساماندهی بافتهای فرسوده استان، بهبود و تکمیل پوشش شبکههای تلویزیونی، انتقال آب، تأمین آب عشایر، تصفیهخانه بیرجند و ... است.
کریمدادی گفت: همچنین آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره تابستان ۱۴۰۵ تا فردا ۲۴ آبان و مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی تا ۳۰ آبان است.
وی با اعلام اینکه سامانه سوتزنی برای گزارش فرارهای مالیاتی در نظر گرفته شده است افزود: مردم میتوانند از طریق تلفن گویای ۱۵۲۶ موارد را به صورت محرمانه اعلام کنند و سازمان در برخی موارد پاداش برای افراد گزارشدهنده تعیین کرده است.