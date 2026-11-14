به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سپاه، دقایقی پیش (۱۴.۳۰) هفدهمین پهپاد MQ1 آمریکا با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

با احتساب این پهپاد آمار پهپادهای سرنگون شده MQ1 آمریکا با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه از ابتدای پایان نبرد چهل روزه تاکنون به هفده عدد رسیده است؛ همچنین 56 فروند پهپاد MQ9 هم در این مدت منهدم شده است.