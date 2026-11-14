دادستان کل کشور از اتصال مجتمع‌های قضایی به سامانه دفاتر الکترونیک قضایی خبر داد و گفت: این اقدام مهم در آینده نزدیک به همت دادستانی کل کشور محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان کل کشور با اشاره به وظایف ضابطان خطاب به آنان تأکید کرد: نظارت بر عملکرد ضابطان باید به صورت ویژه انجام شود. اطلاعات هیچ پرونده‌ای بدون اجازه قاضی پرونده و دادستان نباید به وسیله ضابط منتشر گردد و ضابطان مکلف‌اند صرفاً براساس دستور مقام قضایی عمل کنند؛ چراکه اطلاع‌رسانی ناقص و اشتباه موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد تأکید کرد: قاضی پرونده در صورت تشخیص، اجازه اطلاع‌رسانی را صادر خواهد کرد و رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما نیز باید مجوز‌های لازم را از مقام قضایی کسب کرده و نباید تنها به گزارش ضابط اکتفا کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرد: تمامی تبعات و مسئولیت‌های اقتصادی و حقوقی جنگ‌های تحمیلی بر عهده آمریکا، رژیم صهیونیستی و تمامی کشور‌هایی است که به هر شکلی از آنها حمایت کرده‌اند.

این مقام عالی قضایی با محکومیت تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران گفت: این تحریم‌ها ضد حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت است و ما به عنوان مدعی‌العموم ضمن محکومیت قاطع آن، دفاع از حقوق مردم و پیگیری حقوقی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

حجت الاسلام موحدی آزاد در خصوص پیگیری جنایات جنگی اظهار داشت: ما از روز نخست، چه در داخل و چه در خارج، پیگیر این مسئله بوده‌ایم و مکاتبات لازم و جلسات مهم و ضروری در این خصوص انجام شده است.



وی افزود: برخی کشور‌ها که به اصطلاح مدافع حقوق بشر به شمار می‌روند، حتی جنایت میناب و به شهادت رساندن مظلومانه ۱۶۸ دانش‌آموز را محکوم نکردند.

دادستان کل کشور بر لزوم تسهیل تبادل کالاها، به‌ویژه کالا‌های اساسی و استراتژیک تأکید کرد و گفت: دولت باید اقدامات لازم را برای تسهیل در تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم انجام دهد.

حجت الاسلام موحدی آزاد همچنین تصریح کرد: دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ملت ماست؛ چراکه استفاده از آن جزو حقوق شهروندی ما محسوب می‌شود و با تمام توان از آن دفاع خواهیم کرد.