به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان کل کشور با اشاره به وظایف ضابطان خطاب به آنان تأکید کرد: نظارت بر عملکرد ضابطان باید به صورت ویژه انجام شود. اطلاعات هیچ پرونده‌ای بدون اجازه قاضی پرونده و دادستان نباید به وسیله ضابط منتشر گردد و ضابطان مکلف‌اند صرفاً براساس دستور مقام قضایی عمل کنند؛ چراکه اطلاع‌رسانی ناقص و اشتباه موجب تشویش اذهان عمومی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد تأکید کرد: قاضی پرونده در صورت تشخیص، اجازه اطلاع‌رسانی را صادر خواهد کرد و رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما نیز باید مجوز‌های لازم را از مقام قضایی کسب کرده و نباید تنها به گزارش ضابط اکتفا کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید کرد: تمامی تبعات و مسئولیت‌های اقتصادی و حقوقی جنگ‌های تحمیلی بر عهده آمریکا، رژیم صهیونیستی و تمامی کشور‌هایی است که به هر شکلی از آنها حمایت کرده‌اند.

این مقام عالی قضایی با محکومیت تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران گفت: این تحریم‌ها ضد حقوق بشر و مصداق جنایت علیه بشریت است و ما به عنوان مدعی‌العموم ضمن محکومیت قاطع آن، دفاع از حقوق مردم و پیگیری حقوقی این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم.

حجت الاسلام موحدی آزاد در خصوص پیگیری جنایات جنگی اظهار داشت: ما از روز نخست، چه در داخل و چه در خارج، پیگیر این مسئله بوده‌ایم و مکاتبات لازم و جلسات مهم و ضروری در این خصوص انجام شده است.



وی افزود: برخی کشور‌ها که به اصطلاح مدافع حقوق بشر به شمار می‌روند، حتی جنایت میناب و به شهادت رساندن مظلومانه ۱۶۸ دانش‌آموز را محکوم نکردند.

دادستان کل کشور بر لزوم تسهیل تبادل کالاها، به‌ویژه کالا‌های اساسی و استراتژیک تأکید کرد و گفت: دولت باید اقدامات لازم را برای تسهیل در تأمین کالا‌های مورد نیاز مردم انجام دهد.

حجت الاسلام موحدی آزاد همچنین تصریح کرد: دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مسلم ملت ماست؛ چراکه استفاده از آن جزو حقوق شهروندی ما محسوب می‌شود و با تمام توان از آن دفاع خواهیم کرد.