معاون پدافندغیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از برگزاری دوره تخصصی "پدافند غیرعامل و مقابله با تهدیدات شیمیایی، زیستی، پرتوی و هسته‌ای (CBRN)" ویژه گروه‌های دوام، با هدف ارتقای آمادگی در برابر تهدیدات نامتعارف و همسان‌سازی دانش پدافندی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علی کثیری افزود: این دوره آموزشی با همکاری معاونت آموزش، بازتوانی و مشارکت اجتماعی مدیریت بحران تهران، در منطقه ۲۲ تهران اجرا شد.

وی عنوان کرد: این دوره آموزشی به‌صورت مرحله‌بندی‌شده در تمامی مناطق پایتخت اجرا خواهد شد.

وی افزود: محورهای اصلی دوره شامل چهار موضوع اصول حفاظت فردی و گروهی در حوادث مواد خطرناک، آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی و پدافند شهری، مدیریت تهدیدات نامتعارف (CBRN) ودستورالعمل های رفع آلودگی، تخلیه اضطراری و پناهگیری است.