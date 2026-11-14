رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد واشنگتن از کی یف خواسته است در ازای پیوستن به ناتو، از بخشی از خاک اوکراین به نفع روسیه بگذرد.

پیوستن به ناتو در ازای گذشتن از خاک، پیشنهاد آمریکا به اوکراین

پیوستن به ناتو در ازای گذشتن از خاک، پیشنهاد آمریکا به اوکراین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد در صورت دریافت یک بسته امنیتی جامع شامل تضمین‌های امنیتی، ارتشی ملی و قدرتمند با تأمین مالی مناسب و منابع مالی برای بازسازی، موضوع واگذاری دونباس را به همه‌پرسی عمومی خواهد گذاشت.

دونباس منطقه‌ای در شرق اوکراین است که دو استان دونتسک و لوهانسک را در بر می‌گیرد. روسیه در جنگ اوکراین بخش‌هایی از دونباس را تحت کنترل گرفت و کنترل کامل این منطقه را یکی از شرط‌های هرگونه توافق صلح عنوان کرده است. اوکراین پیشتر بار‌ها واگذاری خاک خود به روسیه را رد کرده بود.