۸۴ کتابخانه عمومی در استان مرکزی با بیش از یک‌میلیون و ۵۳۰ هزار نسخه کتاب و حدود ۴۰ هزار عضو فعال، بستری برای گسترش فرهنگ مطالعه و افزایش آگاهی عمومی فراهم کرده‌اند.

۲۴ آبان، روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کتاب، پنجره‌ای رو به دانایی و چراغی برای روشن‌تر شدن مسیر آگاهی است؛ مسیری که با ترویج فرهنگ مطالعه، به رشد فکری و فرهنگی جامعه منتهی می‌شود.

۲۴ آبان، همزمان با سالروز درگذشت علامه طباطبایی، به عنوان روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار نامگذاری شده است؛ فرصتی برای پاسداشت جایگاه کتاب و تلاش فعالان عرصه کتابخوانی.

در استان مرکزی ۸۴ کتابخانه عمومی با برخورداری از بیش از یک‌میلیون و ۵۳۰ هزار نسخه کتاب و حدود ۴۰ هزار عضو فعال، خدمات فرهنگی و مطالعاتی به شهروندان ارائه می‌کنند.

این کتابخانه‌ها با فراهم کردن دسترسی آسان به منابع مطالعاتی، نقش مؤثری در گسترش دانش، تقویت مهارت‌های فکری و ترویج فرهنگ مطالعه دارند.

کارشناسان فرهنگی معتقدند نهادینه کردن عادت کتابخوانی، به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان، زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه، خلاق و اندیشه‌ورز است؛ نسلی که آینده جامعه را با دانایی و آگاهی می‌سازد.