به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه منطقه کاشان گفت: از سال گذشته، حرکتی با هدف آزادی زندانیان آغاز شد که با همراهی خیران در منطقه کامو، موجب آزادی ۱۲ زندانی در بند از زندان کاشان شده است.

علی راحمی با اشاره به روند این فعالیت‌ها افزود: در یکسال گذشته، با مشارکت مردم این منطقه، به طور میانگین ماهانه یک نفر از زندان کاشان آزاد شده است.

وی همچنین بر ضرورت تداوم این روند برای آزادی زندانیان بیشتر و بازگشت آنها به خانواده‌هایشان تأکید کرد و از مشارکت مردمی در منطقه کامو در این مسیر قدردانی کرد.