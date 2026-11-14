به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ با زخمی شدن فرمانده تیپ چهارم نیروهای وابسته به عربستان در تعز و فرار وی به ریاض، فروپاشی گسترده ای میان مزدوران سعودی در جبهه جنوبی یمن ایجاد شده است.

نیروهای مسلح یمن همچنین با هدف قرار دادن مواضع نیروهای وابسته به عربستان در منطقه "رأس‌ العاره"، بر بخش های گسترده ای از این منطقه مسلط شدند. منابع یمنی هم گزارش دادند که جنگنده های سعودی در دو نوبت چند منطقه غیرنظامی را در استان صعده بمباران کردند.

عبدالملک العجری، عضو جنبش انصارالله یمن هم درباره تداوم محاصره یمن به عربستان هشدار داد و گفت: گرسنگی دادن جمعی مردم یمن با همدستی آشکار سازمان ملل انجام می شود.