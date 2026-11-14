مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با اشاره به آغاز دوازدهمین رویداد ملی «ایران‌جان» در خراسان شمالی گفت: این رویداد، عملیات رسانه‌ای همه‌جانبه‌ای است که با مشارکت بخش‌های مختلف سازمان، ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، تاریخی و اجتماعی استان‌ها را معرفی و مطالبات مردم را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین قرایی مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با حضور در استودیوی شبکه خبر، با اشاره به آغاز دوازدهمین رویداد ملی «ایران‌جان» در خراسان شمالی، گفت: عنوان این رویداد «ایران، باب‌الرضا، گنجینه فرهنگ‌ها و معرفت‌ها» است و در آن، جلوه‌های فرهنگی و ظرفیت‌های گوناگون این استان معرفی می‌شود.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از چهره‌ها و آثار فرهنگی خراسان شمالی افزود: محمود اکرامی، شاعر معاصر و از مفاخر این استان، سراینده شعر «یا علی گفتیم و عشق آغاز شد» است.

همچنین کتاب‌های «آبنبات هل‌دار» نوشته مهرداد صدقی و «خانم‌های این خانه» اثر عاطفه طالب‌پور از آثار شناخته‌شده نویسندگان این استان به شمار می‌روند.

قرایی «ایران‌جان» را رویدادی ملی و فراتر از یک پویش معمولی دانست و گفت: این رویداد، عملیات رسانه‌ای همه‌جانبه‌ای است که ماهانه در یکی از استان‌ها برگزار می‌شود و بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیما، از معاونت‌های سیما، صدا، سیاسی و برون‌مرزی تا معاونت امور استان‌ها و فضای مجازی، در اجرای آن مشارکت می‌کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با بیان اینکه شناسایی ظرفیت‌های هر استان پیش از برگزاری رویداد آغاز می‌شود، افزود: گروه‌های کارشناسی در استان، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی، صنعتی و کشاورزی را بررسی می‌کنند و پیشنهاد‌ها و تولیدات برای ارزیابی به دبیرخانه «ایران‌جان» می‌رسد و این فرایند مطالعاتی و آماده‌سازی چند ماه زمان می‌برد تا برنامه‌ها و محتوا‌های تولیدشده با دقت بررسی شوند.

وی درباره چگونگی انتخاب استان‌ها گفت: پیش از برگزاری رویداد، درخواست‌ها و طرح‌های استان‌ها بررسی می‌شود و شورای معاونان سازمان نیز حدود یک هفته پیش از آغاز رویداد به استان میزبان سفر می‌کنند.

در این سفر، نشست‌هایی با استاندار، نماینده ولی‌فقیه، امام جمعه و مدیران بخش‌های مختلف برگزار می‌شود تا هماهنگی‌های لازم شکل بگیرد.

قرایی افزود: در هفته برگزاری رویداد، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف استان نیز برای معرفی توانمندی‌ها همکاری می‌کنند و این هم‌افزایی به بازتاب ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان کمک می‌کند.

وی درباره دستاورد‌های «ایران‌جان» گفت: ایران مجموعه‌ای از فرهنگ‌ها، خرده‌فرهنگ‌ها، آداب و رسوم، گویش‌ها و پوشش‌های متنوع است و این رویداد فرصتی فراهم می‌کند تا این تنوع در قالب هویتی واحد معرفی شود، همچنین مطالبات مردم و دغدغه‌های مناطق مختلف از طریق رسانه­ استانی نیز پیگیری می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما از ادامه این مسیر پس از پایان دور نخست رویداد خبر داد و گفت: در دور بعد، پیگیری مطالبات و معرفی ظرفیت‌ها ادامه پیدا می‌کند.

همچنین این الگو می‌تواند در شهرستان‌ها نیز اجرا شود تا هر شهرستان و حتی روستاها، فرصت بیشتری برای معرفی توانمندی‌ها و طرح مسائل خود داشته باشند.

قرایی با اشاره به نقش معاونت امور استان‌ها در اجرای «ایران‌جان» گفت: بخش عمده این رویداد بر دوش معاونت امور استان‌ها و همکاران آن است.

رئیس سازمان صدا و سیما نیز در برخی دوره‌ها با حضور در استان‌ها، برنامه‌ها را رصد می‌کند و نشست‌هایی با گروه‌های مختلف، از جمله هنرمندان و فعالان اقتصادی، برگزار می‌کند.

وی افزود: در جریان رویداد‌های پیشین، نشست‌هایی با فعالان اقتصادی، از جمله اتاق بازرگانی تبریز، برگزار شد تا ظرفیت‌های اقتصادی نیز در کنار موضوع‌های فرهنگی مورد توجه قرار بگیرد.

قرایی ادامه داد: «ایران‌جان» به‌تدریج به جریانی همه‌جانبه تبدیل شده و با ارزیابی و نظارت مستمر، کاستی‌های آن کاهش یافته است.

قرایی با تأکید بر حضور پررنگ مردم در این رویداد گفت: یکی از تجربه‌های مهم «ایران‌جان»، دیده‌شدن مردم و مطالبات مناطق کمتر برخوردار است.

گاهی موضوع یک روستا یا کمبود‌های آن کمتر بازتاب پیدا می‌کرد، اما در این رویداد مسائل محلی مطرح و برای پیگیری در معرض توجه قرار می‌گیرد.

وی همچنین به معرفی استعداد‌های محلی اشاره کرد و گفت: در سفر‌های استانی، نوجوانان مستندساز در طبس و نویسندگان استان مرکزی شناسایی و آثارشان از رسانه بازتاب داده شد. این رویکرد در دوره‌های آینده نیز ادامه پیدا می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا و سیما اعلام کرد: پس از خراسان شمالی، استان کرمانشاه میزبان رویداد «ایران‌جان» خواهد بود و پس از آن نیز این رویداد در استان کرمان برگزار می‌شود.

وی در پایان درباره بهترین نکته جالب از این رویداد گفت: در رویداد ملی «ایران‌جان» و در دوره تحول صدا و سیما، مردم را از نزدیک می‌بینم و مردم در این رویداد بیشتر روی آنتن دیده می‌شوند.

پیش‌تر شاید مطالبات یک روستا کمتر به چشم می‌آمد، اما اکنون با طرح این مطالبات، نقص‌ها و کمبود‌های همان روستا بررسی و برای ترمیم و رسیدگی آن اقدام می‌شود.