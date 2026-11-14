نشست هم انیشی فرمانداران استان ایلام با هدف هماهنگی و بررسی روند اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، به میزبانی شهرستان مهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «تاج‌الدین صالحیان» معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری ایلام در این نشست با قدردانی از تلاش فرمانداران و میزبانی فرمانداری مهران گفت: خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی در شرایط حساس کنونی، افتخار و مسئولیتی خطیر است.

وی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران در کنار مردم افزود: تقویت همدلی، امید و اعتماد عمومی از مهم‌ترین وظایف مسئولان است.

صالحیان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا را از جلوه‌های مردم‌سالاری و مشارکت مردم در مدیریت محلی دانست و گفت: روند اجرایی انتخابات تاکنون مطابق دستورالعمل‌های وزارت کشور و با نظم و هماهنگی پیش رفته است.

معاون استاندار ایلام تأکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های مسئول، باید زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و با مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.