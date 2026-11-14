موانع اجرای طرح‌های ساحلی، تعیین تکلیف ماریناهای در حال ساخت و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در بیستمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل مازندران بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، موانع اجرای طرح‌های ساحلی، تعیین تکلیف مارینا‌های در حال ساخت و برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در بیستمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل مازندران بررسی شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به سهم ۵۳ درصدی استان از نوار ساحلی شمال کشور گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، اجرای طرح‌های ساحلی می‌تواند نقش مؤثری در تحول اقتصاد دریامحور و اقتصاد ملی داشته باشد.

وی کاهش تراز آب دریای خزر و پس‌روی آب دریا را از موضوعات مهم در بازنگری مطالعات ساحلی دانست و افزود: در این نشست، موانع اجرای برخی طرح‌هایی که از سال‌های گذشته مجوز ساخت دریافت کرده‌اند، بررسی شد تا زمینه تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از آنها فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران نیز با اشاره به بررسی طرح‌های مدیریت سواحل و پسکرانه‌ها گفت: تعیین تکلیف مارینا‌های در حال ساخت و تسریع در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام از محور‌های این نشست بود.

دادبود افزود: موضوع ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در حریم سواحل نیز بررسی و مقرر شد دستگاه‌های مسئول، اقدامات قانونی، قضایی و اجرایی لازم را برای برخورد با این تخلفات انجام دهند.