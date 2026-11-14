مدیرکل دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران از رشد ۳۰ درصدی صید کیلکا ماهیان از ابتدای فصل صید تاکنون خبر داد و گفت: میزان صید این آبزیان به چهار هزار و ۴۰۰ تن رسیده است.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، فریبرز رجایی افزود: از این میزان، سه هزار و ۲۰۰ تن در استان مازندران و هزار و ۲۱۰ تن در استان گیلان صید شده است.

او با اشاره به فعالیت متوسط ۶۹ فروند شناور صیادی در این مدت گفت: صید کیلکا ماهیان تا پایان اسفندماه ادامه دارد و بخش عمده صید برای تولید پودر ماهی و تأمین خوراک صنعت آبزی‌پروری مصرف می‌شود.

رجایی همچنین از آمادگی سازمان شیلات برای مدیریت پیامد‌های احتمالی پدیده ال‌نینو خبر داد و گفت: کمیته تخصصی این سازمان تشکیل شده و سناریو‌های پیشگیرانه برای حفاظت از شناور‌های صیادی، بنادر و مزارع پرورش ماهی در استان‌های شمالی و جنوبی تدوین شده است.

او شناسایی و جانمایی مناطق امن برای پهلوگیری شناورها، پایش مستمر شرایط جوی و بررسی آمادگی زیرساخت‌های بنادر را از اقدامات پیش‌بینی‌شده برای کاهش خسارت‌های احتمالی برشمرد.