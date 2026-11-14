رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از اجرایی شدن کامل مصوبه شناسایی و دریافت عوارض از اراضی بایر شهری خبر داد و تأکید کرد که بخشی از این درآمد‌ها مستقیماً به طرح‌های مسکن استیجاری و نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از واردشدن طرح شناسایی اراضی بایر شهری به مرحله اجرایی خبر داد.

مختاری با اشاره به هدف اصلی این مصوبه، یعنی جلوگیری از احتکار زمین و افزایش عرضه در بازار مسکن، تأکید کرد که این اقدام می‌تواند به شدت بر روند ساخت‌وساز در محیط‌های شهری تأثیر مثبت بگذارد.

او با تبیین جزئیات مالی این طرح، اعلام کرد که بر اساس مصوبه، عوارض سالانه برای اراضی مشمول، بین ۲ تا ۶ درصد ارزش روز زمین تعیین می‌شود. او افزود: «در دو سال نخست، نرخ عوارض ۲ درصد خواهد بود که از سال سوم به ۴ درصد و از سال پنجم به ۶ درصد افزایش می‌یابد. همچنین عدم پرداخت عوارض در مهلت مقرر، مشمول جریمه‌ای معادل ۵ درصد خواهد شد.»

ر یس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با تشریح نحوه تخصیص منابع حاصل از این عوارض، گفت: «به منظور تحقق عدالت اجتماعی و توسعه شهری، ۷۰ درصد از این درآمدها به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد تا مستقیماً در طرح های بازآفرینی بافت‌های فرسوده و گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری هزینه شود. همچنین، ۳۰ درصد باقی‌مانده به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد که هدف اصلی از این تخصیص، تأمین بودجه طرح‌های مسکن استیجاری و حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار است.»

او تصریح کرد: شهرداری‌ها موظف‌اند در مهلت قانونی، با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند و تصاویر ماهواره‌ای، اراضی مشمول را شناسایی کنند تا از پتانسیل این زمین‌ها برای رونق بازار مسکن و رفع بحران کمبود زمین در بافت‌های مرکزی استفاده شود.