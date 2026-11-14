۱۱۴ کتابخانه عمومی در همدان فعالیت دارند و بازطراحی کتابخانه‌ها با هدف حرکت به سمت کتابخانه‌های نسل چهارم و تبدیل آنها به مراکز مهارت‌آموزی و خلاقیت در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در نشست خبری با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های عمومی استان تاکید کرد: در حال حاضر ۱۱۴ باب کتابخانه عمومی در استان فعال است که ۶۹ باب آن شهری و ۵۱ باب روستایی است. همچنین ۹ کتابخانه مشارکتی نیز در مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان به مراجعان خدمات ارائه می‌کنند.

مهدی کریمی با بیان اینکه حدود ۴۵ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی استان هستند، افزود: یک میلیون و ۵۰۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌ها برای استفاده اعضا و مراجعه‌کنندگان فراهم شده است.

او با اشاره به فعالیت کتابخانه‌های سیار گفت: در مجموع ۱۴۳ نقطه خدمتی در استان تحت پوشش خدمات کتابخانه‌ای قرار دارد که با توجه به امکان ارائه خدمت هر کتابخانه سیار در چند نقطه، دامنه دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای افزایش یافته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان در ادامه از برنامه‌ریزی برای بازطراحی کتابخانه‌های عمومی و حرکت به سمت کتابخانه‌های نسل چهارم خبر داد و گفت: در کتابخانه‌های نسل اول تا سوم، محور اصلی ارائه کتاب و فراهم کردن فضای مطالعه و پژوهش بوده است؛ اما در کتابخانه‌های نسل چهارم، یادگیری، آموزش مهارت‌ها، مشاوره و آشنایی با علوم و فناوری‌های روز در اولویت قرار دارد.

کریمی افزود: در این رویکرد، ایجاد تالار‌های علم و خلاقیت، فراهم کردن فضا‌هایی برای آموزش هوش مصنوعی و سایر علوم روز و در اختیار قرار دادن ابزار‌های آموزشی به اعضا و مراجعان دنبال می‌شود.

او با اشاره به آغاز این طرح در کتابخانه آزادی همدان تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها و تدوین پروپوزال‌های مورد نیاز انجام شده و نقشه‌های بازطراحی نیز متناسب با فضای موجود کتابخانه تهیه شده است؛ امیدواریم در آینده نزدیک نخستین کتابخانه بازطراحی‌شده استان به بهره‌برداری برسد.