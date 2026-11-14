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مراسم تشییع شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس با حضور قشرهای مختلف مردم از میدان غدیر تا مسجد خاتم الانبیاء کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با حضور در میدان غدیر پیکر مطهر شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس را بر دستان خود تشییع و به سمت مسجد خاتم الانبیاء در حرکتند.
مراسم تدفین شهید در محوطه مسجد خاتم الانبیاء با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.
شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس در سن ۱۸ سالگی در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسیده است.