به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش با حضور در میدان غدیر پیکر مطهر شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس را بر دستان خود تشییع و به سمت مسجد خاتم الانبیاء در حرکتند.

مراسم تدفین شهید در محوطه مسجد خاتم الانبیاء با حضور قشر‌های مختلف مردم و مسئولان برگزار خواهد شد.

شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس در سن ۱۸ سالگی در عملیات والفجر ۸ به شهادت رسیده است.