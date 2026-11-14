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برداشت خیار از ۲۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی بخش سندرک شهرستان میناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد بخش سندرک گفت: پیش بینی میشود تا پایان فصل برداشت از هر هکتار ۳۰ تن خیار برداشت و روانه بازار استان هرمزگان شود.
سعید امیری افزود: خیار در بخش سندرک در مهر کشت و برداشت آن از آبان ماه آغاز میشود.
وی گفت: پیش بینی میشود تا پایان فصل برداشت ۶ هزار تن خیار از زمینهای کشاورزی بخش سندرک برداشت شود.
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