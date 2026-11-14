به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس مرکز جهاد بخش سندرک گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت از هر هکتار ۳۰ تن خیار برداشت و روانه بازار استان هرمزگان شود.

سعید امیری افزود: خیار در بخش سندرک در مهر کشت و برداشت آن از آبان ماه آغاز می‌شود.

وی گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت ۶ هزار تن خیار از زمین‌های کشاورزی بخش سندرک برداشت شود.

بیشتربخوانید: آغاز برداشت خیار گلخانه‌ای در منطقه توکهور وهشتبندی میناب