به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دستگاه پیشرفته آنژیوگرافی بای‌پلین ویژه مداخلات عروق محیطی و مغزی در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری راه‌اندازی شد.

دکتر مهدی داوودی رئیس بخش جراحی عروق این بیمارستان گفت: با راه‌اندازی این دستگاه، امکان ارائه خدمات تخصصی آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق دست، پا، شکم، گردن و عروق مغزی با کیفیت و گستره بیشتری فراهم شده است.

وی افزود: پیش از این، ارائه برخی از این خدمات در بیمارستان با محدودیت همراه بود، اما با بهره‌برداری از تجهیزات جدید، بخشی از خدماتی که امکان ارائه آن در این مرکز وجود نداشت، در دسترس بیماران قرار می‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به محدود بودن تعداد دستگاه‌های بای‌پلین در کشور گفت: بیمارستان امام خمینی (ره) ساری یکی از ۱۲ مرکز مجهز به این فناوری پیشرفته در کشور است.