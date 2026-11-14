به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهلا نیک‌سیر با اشاره به روند نگران‌کننده ابتلا به دیابت در استان همدان تاکید کرد: ۲۵ درصد این جمعیت در مرحله پیش‌دیابت قرار دارند.

او با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی افزود: تشخیص به‌موقع و کنترل قند خون می‌تواند از بروز بسیاری از عوارض و مشکلات جدی ناشی از این بیماری پیشگیری کند.

در ادامه این همایش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با اشاره به وضعیت دیابت در کشور گفت: بر اساس آمار‌های اعلام‌شده، ۱۴ درصد جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند و ۲۵ درصد نیز در وضعیت پیش‌دیابت قرار دارند.

علی گلشاییان با بیان اینکه دیابت می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌ها و عوارض متعددی باشد، افزود: مشکلات کلیوی و نیاز به دیالیز، کبد چرب و افزایش خطر سکته‌های قلبی و مغزی از جمله پیامد‌های مهم این بیماری هستند.

او بر ضرورت پیشگیری، اصلاح سبک زندگی، افزایش تحرک بدنی، تغذیه سالم و انجام غربالگری‌های دوره‌ای تأکید کرد.

این مطالب در همایش روز جهانی دیابت با حضور پزشکان و افراد مبتلا به دیابت در دانشگاه علوم پزشکی همدان مطرح شد؛ همایشی که هدف آن افزایش آگاهی عمومی و تأکید بر ضرورت شناسایی زودهنگام این بیماری خاموش بود.