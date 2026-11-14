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رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان از ابتلای ۱۰ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال استان به بیماری دیابت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شهلا نیکسیر با اشاره به روند نگرانکننده ابتلا به دیابت در استان همدان تاکید کرد: ۲۵ درصد این جمعیت در مرحله پیشدیابت قرار دارند.
او با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی افزود: تشخیص بهموقع و کنترل قند خون میتواند از بروز بسیاری از عوارض و مشکلات جدی ناشی از این بیماری پیشگیری کند.
در ادامه این همایش، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با اشاره به وضعیت دیابت در کشور گفت: بر اساس آمارهای اعلامشده، ۱۴ درصد جمعیت کشور به دیابت مبتلا هستند و ۲۵ درصد نیز در وضعیت پیشدیابت قرار دارند.
علی گلشاییان با بیان اینکه دیابت میتواند زمینهساز بروز بیماریها و عوارض متعددی باشد، افزود: مشکلات کلیوی و نیاز به دیالیز، کبد چرب و افزایش خطر سکتههای قلبی و مغزی از جمله پیامدهای مهم این بیماری هستند.
او بر ضرورت پیشگیری، اصلاح سبک زندگی، افزایش تحرک بدنی، تغذیه سالم و انجام غربالگریهای دورهای تأکید کرد.
این مطالب در همایش روز جهانی دیابت با حضور پزشکان و افراد مبتلا به دیابت در دانشگاه علوم پزشکی همدان مطرح شد؛ همایشی که هدف آن افزایش آگاهی عمومی و تأکید بر ضرورت شناسایی زودهنگام این بیماری خاموش بود.