به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، از بررسی موضوع عرضه کود اوره در بورس کالا و افزایش حدود ۱۲۰ درصدی قیمت این نهاده تولید، با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوط در کمیسیون کشاورزی در هفته جاری خبر داد.

او با تأکید بر اهمیت کود اوره در فرآیند تولید محصولات کشاورزی گفت: افزایش قیمت این نهاده می‌تواند آثار منفی بر فعالیت کشاورزان و هزینه‌های تولید داشته باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: افزایش قیمت کود اوره ممکن است موجب کاهش مصرف این نهاده از سوی کشاورزان شود که در نهایت بر بهره‌وری در واحد سطح و میزان تولید محصولات کشاورزی تأثیر منفی خواهد گذاشت.

عسکری تصریح کرد: با توجه به اهمیت تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی، لازم است ابعاد مختلف عرضه کود اوره در بورس کالا و آثار افزایش قیمت آن بر تولید و بهره‌وری کشاورزی با حضور مسئولان مربوط بررسی شود.