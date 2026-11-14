

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سردار محمدرضا هاشمی‌فر گفت:در پی پیگیری‌های تخصصی و عملیات‌های هوشمندانه پلیس فتا در استان لرستان، اعضای یک گروه کلاهبرداری اینترنتی که با هدف پولشویی فعالیت می‌کردند، شناسایی و با هماهنگی قضایی بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی استان لرستان افزود: متهمان که یک زن و مرد بودند با استفاده از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی، ه، بیش از ۱۰ میلیارد تومان را از شهروندان دریافت و برای پاکسازی مبالغ حاصل از جرم و پولشویی، اقدام به خرید طلا از واحدهای طلافروشی کرده بودند.



سردار هاشمی‌فر با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر مجرمان سایبری، از آنان خواست در صورت مواجهه با هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، از طریق شماره‌ ۰۹۶۳۸۰ یا مراجعه به مراکز پلیس فتا اقدام کنند.