به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمد کرمی اسد جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، در تشریح عملکرد سامانه کنترل سرعت بحرانی اظهار کرد: اخیراً سامانه‌ای برای نظم‌بخشی به ترافیک در معابر برون‌شهری به عنوان گام اول ایجاد کرده‌ایم که در قالب «سامانه کنترل سرعت بحرانی» فعالیت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: فرایند این سامانه کاملاً بومی و توسط همکاران در مرکز فناوری ایجاد شده است. در حال حاضر، محور‌های آزادراهی ۱۴ استان کشور تحت پوشش این سامانه قرار دارند و اگر خودرویی با سرعت بحرانی حرکت کند، بلافاصله اطلاعات خودروی متخلف، مشخصات پلاک و تصویری از آن به دستگاه‌های در اختیار تیم‌های گشتی ارسال می‌شود و حتی زمان رسیدن خودرو به تیم گشتی نیز اعلام می‌شود.

سردار احمد کرمی در تعریف «سرعت بحرانی» گفت: یک سرعت تعریف‌شده در معابر داریم که به فراخور هر مسیر مشخص است؛ مثلاً در آزادراه‌ها سرعت مجاز ۱۲۰ کیلومتر است. هر میزان افزایش از این سرعت مجاز، در قالب سرعت غیرمجاز تعریف می‌شود، اما گاهی این سرعت غیرمجاز به حدی می‌رسد که کل تعادل ترافیک و مسیر را به هم می‌زند.

مسئول پلیس راهور فراجا افزود: فرضیه‌ای که اکنون لحاظ کرده‌ایم این است که اگر خودرویی ۲۰ کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز حرکت کند، در قالب سرعت بحرانی قرار می‌گیرد. اگرچه فردی که ۲۰ کیلومتر بیشتر از سرعت مجاز حرکت کند، توسط دوربین اعمال قانون می‌شود، اما در چرخه کنترل ما به عنوان سرعت بحرانی گنجانده می‌شود و خودرو متوقف و به پارکینگ منتقل می‌شود یا به صورت توقیف ساعتی اقدام می‌شود.

وی تصریح کرد: تمامی خودرو‌هایی که در چرخه سامانه سرعت بحرانی متوقف می‌شوند، بدون استثنا اعمال قانون می‌شوند و بر اساس شرایط، یا در پارکینگ متوقف می‌شوند یا به صورت توقیف ساعتی اقدام می‌شود که تابعی از شرایط خودرو و همراهی خانواده است.